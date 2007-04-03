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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 бер, 2018 13:02
Кстати теперь понял почему.
ZClassic рухнул вниз в 17,6 раз за 10 дней, ведь я на Nice Hash копаю
Востаннє редагувалось kuzment
в П'ят 02 бер, 2018 13:03, всього редагувалось 2 разів.
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kuzment
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 13:02
kuzment
, всё копается раза в два сложнее по сравнению с началом декабря
Например, вместо 1,1 эфира копается 0,65. Отак.
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Vitaka
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:23
Vitaka
Смотрю график сложности эфириума, интересно что произошло 15 октября 2017 года, что сложность так сильно снизилась?
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kuzment
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 19:41
kuzment
Обновление "Византиум", с ним и пришло снижение сложности.
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Витаха
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 23:32
Витаха написав:kuzment
Обновление "Византиум", с ним и пришло снижение сложности.
А сейчас повышение сложности отчего и почему?
П.С.
И снова подросло на кошельке Bitfinex до 176 тыс биток.
Как и 6 февраля https://blockchain.info/charts/balance? ... qkyNVsFk9r
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Vitaka
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Додано: Суб 03 бер, 2018 14:02
Хочу обменять совсем немного эфира на гривну.
Как и где это сделать без обдирания на конверсии и с гарантиями получения денег?
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alex
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Додано: Суб 03 бер, 2018 14:08
Я через БТС биржу вывожу на карту приват. Деньги идут около 5 минут, бывает быстрее.
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kuzment
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Додано: Суб 03 бер, 2018 14:10
Vitaka написав:
А сейчас повышение сложности отчего и почему?
Народу ломанулось помайнить на пампе конца 2017.
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Витаха
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Додано: Суб 03 бер, 2018 15:18
alex написав:
Хочу обменять совсем немного эфира на гривну.
Как и где это сделать без обдирания на конверсии и с гарантиями получения денег?
kuna.io - вывод 1 секунда
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Zebra
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