RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1045104610471048

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 100
1) $6250 і вище
21%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
1%
1
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
11%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
33%
33
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 00:03

  funtic написав:застряли по битку на 11500, капа растет курс не двигается значит сливают те кто купили дешевле, какие прогнозьі дальше по движению битка? вроде тренд на рост если не будет негативньіх новостей

Растет доминация битка за счет альтов. Капитализация особо не двигается. Под "особо" понимаю рост/падение по 50-100 млрд в день, как в декабре. Народ уже устал, останутся одни трейдеры и инвесторы (лохвесторы)
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5400
З нами з: 21.09.12
Подякував: 329 раз.
Подякували: 572 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 02:37

  Zebra написав:
  alex написав:Хочу обменять совсем немного эфира на гривну.
Как и где это сделать без обдирания на конверсии и с гарантиями получения денег?

kuna.io - вывод 1 секунда

Их суточный оборот не внушает оптимизма.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 493
З нами з: 14.04.15
Подякував: 6 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1045104610471048
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: skorpio123 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 4451, 4452, 4453
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
44526 163110008
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 бер, 2018 05:43
ребе Нок
Валютный рынок в мире 1 ... 605, 606, 607
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6066 1289704
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 бер, 2018 20:05
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 34338
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.