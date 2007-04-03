Растет доминация битка за счет альтов. Капитализация особо не двигается. Под "особо" понимаю рост/падение по 50-100 млрд в день, как в декабре. Народ уже устал, останутся одни трейдеры и инвесторы (лохвесторы)
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 04 бер, 2018 00:03
Растет доминация битка за счет альтов. Капитализация особо не двигается. Под "особо" понимаю рост/падение по 50-100 млрд в день, как в декабре. Народ уже устал, останутся одни трейдеры и инвесторы (лохвесторы)
Додано: Нед 04 бер, 2018 02:37
Зараз переглядають цей форум: skorpio123 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|