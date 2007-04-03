funtic написав:застряли по битку на 11500, капа растет курс не двигается значит сливают те кто купили дешевле, какие прогнозьі дальше по движению битка? вроде тренд на рост если не будет негативньіх новостей
Растет доминация битка за счет альтов. Капитализация особо не двигается. Под "особо" понимаю рост/падение по 50-100 млрд в день, как в декабре. Народ уже устал, останутся одни трейдеры и инвесторы (лохвесторы)
funtic написав:застряли по битку на 11500, капа растет курс не двигается значит сливают те кто купили дешевле, какие прогнозьі дальше по движению битка? вроде тренд на рост если не будет негативньіх новостей
funtic написав:застряли по битку на 11500, капа растет курс не двигается значит сливают те кто купили дешевле, какие прогнозьі дальше по движению битка? вроде тренд на рост если не будет негативньіх новостей
Растет доминация битка за счет альтов. Капитализация особо не двигается. Под "особо" понимаю рост/падение по 50-100 млрд в день, как в декабре. Народ уже устал, останутся одни трейдеры и инвесторы (лохвесторы)
Под словом народ Вы кого имеете в виду? Тех кто на зеленой волне хотел обогатиться за месяц, ничего не делая и не тратя годы на ожидание роста инвестиций? По-моему это и есть лохи Ваш народ! Честным путем обогатиться можно только умея ждать! Ждать годы! Ждать годы пока раскрутится бизнес, ждать годы, пока вырастут инвестиции! Все остальные методы - лохотрон, казино, лотерея... Нежелание ждать - основная черта этого Вашего народа. Именно на этом пороке народа построены такие высокодоходные бизнесы, как ростовщичество, кредитование, "деньги до зарплаты"...
funtic написав:застряли по битку на 11500, капа растет курс не двигается значит сливают те кто купили дешевле, какие прогнозьі дальше по движению битка? вроде тренд на рост если не будет негативньіх новостей
Растет доминация битка за счет альтов. Капитализация особо не двигается. Под "особо" понимаю рост/падение по 50-100 млрд в день, как в декабре. Народ уже устал, останутся одни трейдеры и инвесторы (лохвесторы)
Ниже сильно уходить - "инвесторы" разбегутся. Выше 15-16 - начнут выпрыгивать те, кто купил на этих уровнях. Следовательно надо держать десятку очень долго, до очередного хайпа и появления новых желаний на покупку "актива".
funtic написав:застряли по битку на 11500, капа растет курс не двигается значит сливают те кто купили дешевле, какие прогнозьі дальше по движению битка? вроде тренд на рост если не будет негативньіх новостей
Растет доминация битка за счет альтов. Капитализация особо не двигается. Под "особо" понимаю рост/падение по 50-100 млрд в день, как в декабре. Народ уже устал, останутся одни трейдеры и инвесторы (лохвесторы)
следуя єтому роста не ждем?
Нет. Новых денег в альты уже не вливают, они падают потому что майнеры понемногу заливают новые монеты. Яркий пример карбованец: https://btc-trade.com.ua/stock/krb_uah посмотрите список сделок, почти все по 1-2 карбованца, это майнеры продают новые монетки и цена понемногу проседает каждый день. Все, хайп 2017 года остался в 2017 году.
Думаю биток будет понемногу и дальше набирать свою доминацию, все таки это первая монета, а все остальные просто копируют ее и ничего нового в функции денег (стоимости) не добавляют.