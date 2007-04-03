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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1045104610471048

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 101
1) $6250 і вище
21%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
1%
1
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
11%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
34%
34
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 22:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

застряли по битку на 11500, капа растет курс не двигается значит сливают те кто купили дешевле, какие прогнозьі дальше по движению битка? вроде тренд на рост если не будет негативньіх новостей
funtic
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 00:03

  funtic написав:застряли по битку на 11500, капа растет курс не двигается значит сливают те кто купили дешевле, какие прогнозьі дальше по движению битка? вроде тренд на рост если не будет негативньіх новостей

Растет доминация битка за счет альтов. Капитализация особо не двигается. Под "особо" понимаю рост/падение по 50-100 млрд в день, как в декабре. Народ уже устал, останутся одни трейдеры и инвесторы (лохвесторы)
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 02:37

  Zebra написав:
  alex написав:Хочу обменять совсем немного эфира на гривну.
Как и где это сделать без обдирания на конверсии и с гарантиями получения денег?

kuna.io - вывод 1 секунда

Их суточный оборот не внушает оптимизма.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 09:27

  funtic написав:застряли по битку на 11500, капа растет курс не двигается значит сливают те кто купили дешевле, какие прогнозьі дальше по движению битка? вроде тренд на рост если не будет негативньіх новостей



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moniks
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 10:01

  Zebra написав:
  funtic написав:застряли по битку на 11500, капа растет курс не двигается значит сливают те кто купили дешевле, какие прогнозьі дальше по движению битка? вроде тренд на рост если не будет негативньіх новостей

Растет доминация битка за счет альтов. Капитализация особо не двигается. Под "особо" понимаю рост/падение по 50-100 млрд в день, как в декабре. Народ уже устал, останутся одни трейдеры и инвесторы (лохвесторы)

Под словом народ Вы кого имеете в виду? Тех кто на зеленой волне хотел обогатиться за месяц, ничего не делая и не тратя годы на ожидание роста инвестиций? По-моему это и есть лохи Ваш народ! Честным путем обогатиться можно только умея ждать! Ждать годы! Ждать годы пока раскрутится бизнес, ждать годы, пока вырастут инвестиции! Все остальные методы - лохотрон, казино, лотерея... Нежелание ждать - основная черта этого Вашего народа. Именно на этом пороке народа построены такие высокодоходные бизнесы, как ростовщичество, кредитование, "деньги до зарплаты"... :wink:
Ferox
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 14:02

  Zebra написав:
  funtic написав:застряли по битку на 11500, капа растет курс не двигается значит сливают те кто купили дешевле, какие прогнозьі дальше по движению битка? вроде тренд на рост если не будет негативньіх новостей

Растет доминация битка за счет альтов. Капитализация особо не двигается. Под "особо" понимаю рост/падение по 50-100 млрд в день, как в декабре. Народ уже устал, останутся одни трейдеры и инвесторы (лохвесторы)

следуя єтому роста не ждем?
funtic
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 15:07

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ferox, прасцице, а "ждать годы" это сколько? :mrgreen:
Упростим задачу: сколько працентав должно отрасти, дабы считать инвестицию состоявшейся и не грешно было продавать крипту?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 15:19

  funtic написав:застряли по битку на 11500


Ниже сильно уходить - "инвесторы" разбегутся.
Выше 15-16 - начнут выпрыгивать те, кто купил на этих уровнях.
Следовательно надо держать десятку очень долго, до очередного хайпа и появления новых желаний на покупку "актива".
Андрей_В
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 16:23

  funtic написав:
  Zebra написав:
  funtic написав:застряли по битку на 11500, капа растет курс не двигается значит сливают те кто купили дешевле, какие прогнозьі дальше по движению битка? вроде тренд на рост если не будет негативньіх новостей

Растет доминация битка за счет альтов. Капитализация особо не двигается. Под "особо" понимаю рост/падение по 50-100 млрд в день, как в декабре. Народ уже устал, останутся одни трейдеры и инвесторы (лохвесторы)

следуя єтому роста не ждем?

Нет. Новых денег в альты уже не вливают, они падают потому что майнеры понемногу заливают новые монеты. Яркий пример карбованец:
https://btc-trade.com.ua/stock/krb_uah
посмотрите список сделок, почти все по 1-2 карбованца, это майнеры продают новые монетки и цена понемногу проседает каждый день. Все, хайп 2017 года остался в 2017 году.

Думаю биток будет понемногу и дальше набирать свою доминацию, все таки это первая монета, а все остальные просто копируют ее и ничего нового в функции денег (стоимости) не добавляют.
Zebra
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