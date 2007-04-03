а що з ріплом,
з якого дива він так рекетой на ЕХМО догори?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 04 бер, 2018 21:08
а що з ріплом,
з якого дива він так рекетой на ЕХМО догори?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 04 бер, 2018 21:18
Додано: Нед 04 бер, 2018 22:56
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Усыхает объём торгов... Как-то не хорошо
И количество битков на кошеле продолжает расти:
Додано: Пон 05 бер, 2018 06:20
Сам майню на Найсе, так как жадный и ленивый и каждую 100$ сливаю. Потом коплю на БТС 10 000 грн. и вывожу. Майнить левые монеты, искать их и тратить на это время можно было в ноябре-декабре, когда росло всё. Сейчас идёт перелив из альтов в биток и НайсХеш это пожалуй одно из самых умных решений на сейчас.
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