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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1046104710481049

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 101
1) $6250 і вище
21%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
1%
1
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
11%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
34%
34
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 21:08

а що з ріплом,
з якого дива він так рекетой на ЕХМО догори?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 21:18

  flyman написав:а що з ріплом,
з якого дива він так рекетой на ЕХМО догори?

давно заметил что по воскресеньям проходят пампы
какие могут быть новости по банковской монете в воскресенье?
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 22:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Усыхает объём торгов... Как-то не хорошо :|
И количество битков на кошеле продолжает расти:
https://blockchain.info/charts/balance? ... qkyNVsFk9r
Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 06:20

  phantom_systems написав:Большинству майнеров альтов на видяхах пох что майнить, лишь бы побыстрее отбить купленное втридорога железо. Самые жадные и ленивые обретаются на мультипулах типа Найсхэша, где выплаты сразу в битках, которые затем сливают в фиат. Идейные майнеры почти вымерли как динозавры.

Сам майню на Найсе, так как жадный и ленивый и каждую 100$ сливаю. Потом коплю на БТС 10 000 грн. и вывожу. Майнить левые монеты, искать их и тратить на это время можно было в ноябре-декабре, когда росло всё. Сейчас идёт перелив из альтов в биток и НайсХеш это пожалуй одно из самых умных решений на сейчас.
kuzment
 
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