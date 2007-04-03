Додано: Пон 05 бер, 2018 16:47

На крупнейшую американскую криптовалютную биржу Coinbase в суд подан коллективный иск. Истцы убеждены, что сотрудники этой биржи использовали инсайдерскую информацию для собственной выгоды перед запуском торгов криптовалюты Bitcoin Cash в декабре 2017 года.

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