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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 бер, 2018 16:47
На крупнейшую американскую криптовалютную биржу Coinbase в суд подан коллективный иск. Истцы убеждены, что сотрудники этой биржи использовали инсайдерскую информацию для собственной выгоды перед запуском торгов криптовалюты Bitcoin Cash в декабре 2017 года.
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Додано: Пон 05 бер, 2018 19:26
Можно подумать, что это первый иск. За ними много дел числится.
Додано: Пон 05 бер, 2018 20:18
Telegram может отказаться от публичного ICO
Публичное ICO проекта Telegram Open Network (TON) Павла Дурова, проведение которого ожидалось в марте, может не состояться. Компания готова ограничиться двумя закрытыми инвестиционными раундами среди квалифицированных инвесторов, а также выделить часть токенов команде разработчиков TON. Это следует из двух презентаций для потенциальных инвесторов. В материалах от имени венчурных фондов iTechCapital и Da Vinci Capital инвесторов приглашают участвовать в проводимом сейчас втором раунде закрытой продажи токенов TON. Их подлинность подтвердили три инвестора.
Согласно предложениям, обозначенным в презентации, общая сумма средств, которую TON планирует привлечь от всех инвесторов, составляет до $3 млрд. Компания намерена выпустить 5 млрд токенов Gram, из них 52–54% будут распределены среди инвесторов первого и второго раундов закрытой продажи токенов, еще 4% будет выделено разработчикам TON, а 42–44% токенов не будут распроданы и сохранятся в качестве резерва.
Инвесторами первого раунда TON оказались основатель Qiwi Сергей Солонин, вложивший $17 млн, и основатель «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили, инвестировавший $10 млн. Всего в этом раунде участвовал 81 инвестор, от них привлекли $850 млн, он был завершен в феврале, говорилось в документах, поданных компаниями Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Второй инвестиционный раунд для ограниченного круга инвесторов проводится сейчас, цена токена в ходе него значительно возросла. Если в первом раунде она составляла $0,38 за один токен, то во втором — от $1,1 до $1,45, следует из предложений для инвесторов. Согласно этим материалам, для привлечения к участию во втором раунде Da Vinci Capital намерен зарегистрировать на Каймановых островах отдельную структуру — DVC TON Fund. Этот фонд будет принимать от инвесторов платежи в долларах и затем переводить средства юридическому лицу, которое будет проводить продажу токенов — «токенизатору». DVC TON Fund может инвестировать до $50 млн.
Павел Дуров отказался от официальных комментариев.
Додано: Пон 05 бер, 2018 20:20
Кто до сих пор не знает как и где хранить биткоин и другую криптовалюту советую эти статьи
Додано: Пон 05 бер, 2018 21:55
Додано: Пон 05 бер, 2018 23:42
все хотят срубить свои миллиарды на хайпе
деньги из воздуха изобретены
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