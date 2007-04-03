Додано: Пон 05 бер, 2018 20:18

Публичное ICO проекта Telegram Open Network (TON) Павла Дурова, проведение которого ожидалось в марте, может не состояться. Компания готова ограничиться двумя закрытыми инвестиционными раундами среди квалифицированных инвесторов, а также выделить часть токенов команде разработчиков TON. Это следует из двух презентаций для потенциальных инвесторов. В материалах от имени венчурных фондов iTechCapital и Da Vinci Capital инвесторов приглашают участвовать в проводимом сейчас втором раунде закрытой продажи токенов TON. Их подлинность подтвердили три инвестора.



Согласно предложениям, обозначенным в презентации, общая сумма средств, которую TON планирует привлечь от всех инвесторов, составляет до $3 млрд. Компания намерена выпустить 5 млрд токенов Gram, из них 52–54% будут распределены среди инвесторов первого и второго раундов закрытой продажи токенов, еще 4% будет выделено разработчикам TON, а 42–44% токенов не будут распроданы и сохранятся в качестве резерва.



Инвесторами первого раунда TON оказались основатель Qiwi Сергей Солонин, вложивший $17 млн, и основатель «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили, инвестировавший $10 млн. Всего в этом раунде участвовал 81 инвестор, от них привлекли $850 млн, он был завершен в феврале, говорилось в документах, поданных компаниями Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.



Второй инвестиционный раунд для ограниченного круга инвесторов проводится сейчас, цена токена в ходе него значительно возросла. Если в первом раунде она составляла $0,38 за один токен, то во втором — от $1,1 до $1,45, следует из предложений для инвесторов. Согласно этим материалам, для привлечения к участию во втором раунде Da Vinci Capital намерен зарегистрировать на Каймановых островах отдельную структуру — DVC TON Fund. Этот фонд будет принимать от инвесторов платежи в долларах и затем переводить средства юридическому лицу, которое будет проводить продажу токенов — «токенизатору». DVC TON Fund может инвестировать до $50 млн.



Павел Дуров отказался от официальных комментариев.