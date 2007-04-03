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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1047104810491050

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 102
1) $6250 і вище
21%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
11%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
33%
34
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 16:47

На крупнейшую американскую криптовалютную биржу Coinbase в суд подан коллективный иск. Истцы убеждены, что сотрудники этой биржи использовали инсайдерскую информацию для собственной выгоды перед запуском торгов криптовалюты Bitcoin Cash в декабре 2017 года.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 19:26

  greenozon написав:На крупнейшую американскую криптовалютную биржу Coinbase в суд подан коллективный иск. Истцы убеждены, что сотрудники этой биржи использовали инсайдерскую информацию для собственной выгоды перед запуском торгов криптовалюты Bitcoin Cash в декабре 2017 года.

Можно подумать, что это первый иск. За ними много дел числится.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 20:18

Telegram может отказаться от публичного ICO

Публичное ICO проекта Telegram Open Network (TON) Павла Дурова, проведение которого ожидалось в марте, может не состояться. Компания готова ограничиться двумя закрытыми инвестиционными раундами среди квалифицированных инвесторов, а также выделить часть токенов команде разработчиков TON. Это следует из двух презентаций для потенциальных инвесторов. В материалах от имени венчурных фондов iTechCapital и Da Vinci Capital инвесторов приглашают участвовать в проводимом сейчас втором раунде закрытой продажи токенов TON. Их подлинность подтвердили три инвестора.

Согласно предложениям, обозначенным в презентации, общая сумма средств, которую TON планирует привлечь от всех инвесторов, составляет до $3 млрд. Компания намерена выпустить 5 млрд токенов Gram, из них 52–54% будут распределены среди инвесторов первого и второго раундов закрытой продажи токенов, еще 4% будет выделено разработчикам TON, а 42–44% токенов не будут распроданы и сохранятся в качестве резерва.

Инвесторами первого раунда TON оказались основатель Qiwi Сергей Солонин, вложивший $17 млн, и основатель «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили, инвестировавший $10 млн. Всего в этом раунде участвовал 81 инвестор, от них привлекли $850 млн, он был завершен в феврале, говорилось в документах, поданных компаниями Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Второй инвестиционный раунд для ограниченного круга инвесторов проводится сейчас, цена токена в ходе него значительно возросла. Если в первом раунде она составляла $0,38 за один токен, то во втором — от $1,1 до $1,45, следует из предложений для инвесторов. Согласно этим материалам, для привлечения к участию во втором раунде Da Vinci Capital намерен зарегистрировать на Каймановых островах отдельную структуру — DVC TON Fund. Этот фонд будет принимать от инвесторов платежи в долларах и затем переводить средства юридическому лицу, которое будет проводить продажу токенов — «токенизатору». DVC TON Fund может инвестировать до $50 млн.

Павел Дуров отказался от официальных комментариев.
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 20:20

Кто до сих пор не знает как и где хранить биткоин и другую криптовалюту советую эти статьи https://crypto-coin.top/articles/gde-i- ... lyutu.html
https://crypto-coin.top/articles/gde-i- ... koiny.html
allashevchenko140
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 21:55

  jump написав:общая сумма средств, которую TON планирует привлечь от всех инвесторов, составляет до $3 млрд.

не мелочь по карманам, серьезно осваивают инвесторские деньги.
2-3 млрд денег за токены )) не паи, акции или долговые обязательста... токены!
baffet
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 23:42

  baffet написав:
  jump написав:общая сумма средств, которую TON планирует привлечь от всех инвесторов, составляет до $3 млрд.

не мелочь по карманам, серьезно осваивают инвесторские деньги.
2-3 млрд денег за токены )) не паи, акции или долговые обязательста... токены!

все хотят срубить свои миллиарды на хайпе
деньги из воздуха изобретены
Zebra
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  #<1 ... 1047104810491050
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