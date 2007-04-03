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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 бер, 2018 16:47
На крупнейшую американскую криптовалютную биржу Coinbase в суд подан коллективный иск. Истцы убеждены, что сотрудники этой биржи использовали инсайдерскую информацию для собственной выгоды перед запуском торгов криптовалюты Bitcoin Cash в декабре 2017 года.
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Додано: Пон 05 бер, 2018 19:26
Можно подумать, что это первый иск. За ними много дел числится.
Додано: Пон 05 бер, 2018 20:18
Telegram может отказаться от публичного ICO
Публичное ICO проекта Telegram Open Network (TON) Павла Дурова, проведение которого ожидалось в марте, может не состояться. Компания готова ограничиться двумя закрытыми инвестиционными раундами среди квалифицированных инвесторов, а также выделить часть токенов команде разработчиков TON. Это следует из двух презентаций для потенциальных инвесторов. В материалах от имени венчурных фондов iTechCapital и Da Vinci Capital инвесторов приглашают участвовать в проводимом сейчас втором раунде закрытой продажи токенов TON. Их подлинность подтвердили три инвестора.
Согласно предложениям, обозначенным в презентации, общая сумма средств, которую TON планирует привлечь от всех инвесторов, составляет до $3 млрд. Компания намерена выпустить 5 млрд токенов Gram, из них 52–54% будут распределены среди инвесторов первого и второго раундов закрытой продажи токенов, еще 4% будет выделено разработчикам TON, а 42–44% токенов не будут распроданы и сохранятся в качестве резерва.
Инвесторами первого раунда TON оказались основатель Qiwi Сергей Солонин, вложивший $17 млн, и основатель «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили, инвестировавший $10 млн. Всего в этом раунде участвовал 81 инвестор, от них привлекли $850 млн, он был завершен в феврале, говорилось в документах, поданных компаниями Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Второй инвестиционный раунд для ограниченного круга инвесторов проводится сейчас, цена токена в ходе него значительно возросла. Если в первом раунде она составляла $0,38 за один токен, то во втором — от $1,1 до $1,45, следует из предложений для инвесторов. Согласно этим материалам, для привлечения к участию во втором раунде Da Vinci Capital намерен зарегистрировать на Каймановых островах отдельную структуру — DVC TON Fund. Этот фонд будет принимать от инвесторов платежи в долларах и затем переводить средства юридическому лицу, которое будет проводить продажу токенов — «токенизатору». DVC TON Fund может инвестировать до $50 млн.
Павел Дуров отказался от официальных комментариев.
Додано: Пон 05 бер, 2018 20:20
Кто до сих пор не знает как и где хранить биткоин и другую криптовалюту советую эти статьи
Додано: Пон 05 бер, 2018 21:55
Додано: Пон 05 бер, 2018 23:42
все хотят срубить свои миллиарды на хайпе
деньги из воздуха изобретены
Додано: Вів 06 бер, 2018 10:45
Да, уж, вспоминается какой скандал был, когда всплыли детали переговоров о цене первичного размещения акций ФБ. А тогда по-моему, речь шла о разнице в %%20.
А тут после первого междусобойчика просто умножили цену на 5. А почему нет? Лохи гребут - надо этим пользоваться.
Додано: Вів 06 бер, 2018 10:46
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Вів 06 бер, 2018 14:45
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Почти все ICO заранее провальны по той причине, что разработчики деньги получают сразу. Нет стимула работать. Зачем работать, если деньги уже получены? Так будет и с TON. Инвесторы полные лошары, если этого не понимают. Должно быть наоборот - сначала продукт, а потом деньги, доля в акциях продукта (Tesla, Facebook не важно). Фактически все ICO продают воздух, обещание мегакрутого и мегауспешного проекта.
Додано: Вів 06 бер, 2018 17:38
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
дивлюся на ЕХМО:ріпл - вчора памп, сьогодні дамп
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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