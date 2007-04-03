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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1047104810491050

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 102
1) $6250 і вище
21%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
11%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
33%
34
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 16:47

На крупнейшую американскую криптовалютную биржу Coinbase в суд подан коллективный иск. Истцы убеждены, что сотрудники этой биржи использовали инсайдерскую информацию для собственной выгоды перед запуском торгов криптовалюты Bitcoin Cash в декабре 2017 года.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 19:26

  greenozon написав:На крупнейшую американскую криптовалютную биржу Coinbase в суд подан коллективный иск. Истцы убеждены, что сотрудники этой биржи использовали инсайдерскую информацию для собственной выгоды перед запуском торгов криптовалюты Bitcoin Cash в декабре 2017 года.

Можно подумать, что это первый иск. За ними много дел числится.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 20:18

Telegram может отказаться от публичного ICO

Публичное ICO проекта Telegram Open Network (TON) Павла Дурова, проведение которого ожидалось в марте, может не состояться. Компания готова ограничиться двумя закрытыми инвестиционными раундами среди квалифицированных инвесторов, а также выделить часть токенов команде разработчиков TON. Это следует из двух презентаций для потенциальных инвесторов. В материалах от имени венчурных фондов iTechCapital и Da Vinci Capital инвесторов приглашают участвовать в проводимом сейчас втором раунде закрытой продажи токенов TON. Их подлинность подтвердили три инвестора.

Согласно предложениям, обозначенным в презентации, общая сумма средств, которую TON планирует привлечь от всех инвесторов, составляет до $3 млрд. Компания намерена выпустить 5 млрд токенов Gram, из них 52–54% будут распределены среди инвесторов первого и второго раундов закрытой продажи токенов, еще 4% будет выделено разработчикам TON, а 42–44% токенов не будут распроданы и сохранятся в качестве резерва.

Инвесторами первого раунда TON оказались основатель Qiwi Сергей Солонин, вложивший $17 млн, и основатель «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили, инвестировавший $10 млн. Всего в этом раунде участвовал 81 инвестор, от них привлекли $850 млн, он был завершен в феврале, говорилось в документах, поданных компаниями Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Второй инвестиционный раунд для ограниченного круга инвесторов проводится сейчас, цена токена в ходе него значительно возросла. Если в первом раунде она составляла $0,38 за один токен, то во втором — от $1,1 до $1,45, следует из предложений для инвесторов. Согласно этим материалам, для привлечения к участию во втором раунде Da Vinci Capital намерен зарегистрировать на Каймановых островах отдельную структуру — DVC TON Fund. Этот фонд будет принимать от инвесторов платежи в долларах и затем переводить средства юридическому лицу, которое будет проводить продажу токенов — «токенизатору». DVC TON Fund может инвестировать до $50 млн.

Павел Дуров отказался от официальных комментариев.
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 20:20

Кто до сих пор не знает как и где хранить биткоин и другую криптовалюту советую эти статьи https://crypto-coin.top/articles/gde-i- ... lyutu.html
https://crypto-coin.top/articles/gde-i- ... koiny.html
allashevchenko140
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 21:55

  jump написав:общая сумма средств, которую TON планирует привлечь от всех инвесторов, составляет до $3 млрд.

не мелочь по карманам, серьезно осваивают инвесторские деньги.
2-3 млрд денег за токены )) не паи, акции или долговые обязательста... токены!
baffet
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 23:42

  baffet написав:
  jump написав:общая сумма средств, которую TON планирует привлечь от всех инвесторов, составляет до $3 млрд.

не мелочь по карманам, серьезно осваивают инвесторские деньги.
2-3 млрд денег за токены )) не паи, акции или долговые обязательста... токены!

все хотят срубить свои миллиарды на хайпе
деньги из воздуха изобретены
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 10:45

  Zebra написав:
  baffet написав:
  jump написав:общая сумма средств, которую TON планирует привлечь от всех инвесторов, составляет до $3 млрд.

не мелочь по карманам, серьезно осваивают инвесторские деньги.
2-3 млрд денег за токены )) не паи, акции или долговые обязательста... токены!

все хотят срубить свои миллиарды на хайпе
деньги из воздуха изобретены

Да, уж, вспоминается какой скандал был, когда всплыли детали переговоров о цене первичного размещения акций ФБ. А тогда по-моему, речь шла о разнице в %%20.
А тут после первого междусобойчика просто умножили цену на 5. А почему нет? Лохи гребут - надо этим пользоваться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 10:46

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:деньги из воздуха изобретены


Главное, что бы такие деньги не вернулись к своему первоисточнику...воздуху
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 14:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Почти все ICO заранее провальны по той причине, что разработчики деньги получают сразу. Нет стимула работать. Зачем работать, если деньги уже получены? Так будет и с TON. Инвесторы полные лошары, если этого не понимают. Должно быть наоборот - сначала продукт, а потом деньги, доля в акциях продукта (Tesla, Facebook не важно). Фактически все ICO продают воздух, обещание мегакрутого и мегауспешного проекта.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 17:38

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

дивлюся на ЕХМО:ріпл - вчора памп, сьогодні дамп
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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