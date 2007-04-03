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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1048104910501051

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 102
1) $6250 і вище
21%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
11%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
33%
34
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 21:39

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

что то тихо стало ветке криптозолота, когда оно в боковичке. Подозреваю, что такая же ситуация с "инвесторами" сейчас на биржах и т.д. И для поддержания банкета надо прикладывать все больше усилий и придумывать все более изощренные варианты заманухи и удержания текущих левелов...
GADFLY
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 22:41

  GADFLY написав:что то тихо стало ветке криптозолота, когда оно в боковичке. Подозреваю, что такая же ситуация с "инвесторами" сейчас на биржах и т.д. И для поддержания банкета надо прикладывать все больше усилий и придумывать все более изощренные варианты заманухи и удержания текущих левелов...


Вы натурально ничего не понимаете... Как писал несколько дней назад "настоящий криптоинвестор", дабы заработать нужно иметь ооочень большую выдержку и вкладываться на года :mrgreen: с верой шо биток будет 25....1000 тыс $$. Ну чтобы поддержать тех, кто купил папитнадцыть, например. Ну и, само собой, поддержать тех, кто из праздного любопытства, намайнил 6 лет назад битков на домашнем ПК.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 22:46

  GADFLY написав:что то тихо стало ветке криптозолота, когда оно в боковичке. Подозреваю, что такая же ситуация с "инвесторами" сейчас на биржах и т.д. И для поддержания банкета надо прикладывать все больше усилий и придумывать все более изощренные варианты заманухи и удержания текущих левелов...

все нормально, падает
чем больше упадет тем лучше
barabass
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 22:58

  barabass написав:
  GADFLY написав:что то тихо стало ветке криптозолота, когда оно в боковичке. Подозреваю, что такая же ситуация с "инвесторами" сейчас на биржах и т.д. И для поддержания банкета надо прикладывать все больше усилий и придумывать все более изощренные варианты заманухи и удержания текущих левелов...

все нормально, падает
чем больше упадет тем лучше

это не падает. Это боковичок.
GADFLY
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 23:00

  barabass написав:
  GADFLY написав:что то тихо стало ветке криптозолота, когда оно в боковичке. Подозреваю, что такая же ситуация с "инвесторами" сейчас на биржах и т.д. И для поддержания банкета надо прикладывать все больше усилий и придумывать все более изощренные варианты заманухи и удержания текущих левелов...

все нормально, падает
чем больше упадет тем лучше


Эээ... Так с каждым паданием у рядовых (и не очень) криптаинвестарав вера пошатывается в па100тысяч :lol:
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 01:04

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

https://www.marketwatch.com/story/forge ... nk=sfmw_fb
GADFLY
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  #<1 ... 1048104910501051
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