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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 бер, 2018 21:39
что то тихо стало ветке криптозолота, когда оно в боковичке. Подозреваю, что такая же ситуация с "инвесторами" сейчас на биржах и т.д. И для поддержания банкета надо прикладывать все больше усилий и придумывать все более изощренные варианты заманухи и удержания текущих левелов...
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GADFLY
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Додано: Вів 06 бер, 2018 22:41
GADFLY написав:
что то тихо стало ветке криптозолота, когда оно в боковичке. Подозреваю, что такая же ситуация с "инвесторами" сейчас на биржах и т.д. И для поддержания банкета надо прикладывать все больше усилий и придумывать все более изощренные варианты заманухи и удержания текущих левелов...
Вы натурально ничего не понимаете... Как писал несколько дней назад "настоящий криптоинвестор", дабы заработать нужно иметь ооочень большую выдержку и вкладываться на года
с верой шо биток будет 25....1000 тыс $$. Ну чтобы поддержать тех, кто купил папитнадцыть, например. Ну и, само собой, поддержать тех, кто из праздного любопытства, намайнил 6 лет назад битков на домашнем ПК.
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Vitaka
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Додано: Вів 06 бер, 2018 22:46
GADFLY написав:
что то тихо стало ветке криптозолота, когда оно в боковичке. Подозреваю, что такая же ситуация с "инвесторами" сейчас на биржах и т.д. И для поддержания банкета надо прикладывать все больше усилий и придумывать все более изощренные варианты заманухи и удержания текущих левелов...
все нормально, падает
чем больше упадет тем лучше
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barabass
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Додано: Вів 06 бер, 2018 22:58
barabass написав: GADFLY написав:
что то тихо стало ветке криптозолота, когда оно в боковичке. Подозреваю, что такая же ситуация с "инвесторами" сейчас на биржах и т.д. И для поддержания банкета надо прикладывать все больше усилий и придумывать все более изощренные варианты заманухи и удержания текущих левелов...
все нормально, падает
чем больше упадет тем лучше
это не падает. Это боковичок.
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GADFLY
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Додано: Вів 06 бер, 2018 23:00
barabass написав: GADFLY написав:
что то тихо стало ветке криптозолота, когда оно в боковичке. Подозреваю, что такая же ситуация с "инвесторами" сейчас на биржах и т.д. И для поддержания банкета надо прикладывать все больше усилий и придумывать все более изощренные варианты заманухи и удержания текущих левелов...
все нормально, падает
чем больше упадет тем лучше
Эээ... Так с каждым паданием у рядовых (и не очень) криптаинвестарав вера пошатывается в па100тысяч
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Vitaka
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Додано: Сер 07 бер, 2018 01:04
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GADFLY
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Пон 05 бер, 2018 20:52
ЛОБ
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