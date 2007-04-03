О, Hospadeeee. Вся эта ситуация с бинансом — это просто попытки какого-то упыря, создавшего простейший трейдинг-терминал, заработать деньжат под шумок за счет своих пользователей. Объясняю схему, что произошло.
Человек написал простенькую аппку типа TabTrader, а пользователям она понравилась по какой-то причине. Ну, юзвери и начали ее во всю утилизировать — в том числе, добавлять свои ключи от бинанса с трейдинговыми правами. После, этот нечистый на руку разработчик додумался до простой схемы. Через трейд-ключи запампить пару альтов, заранее закупившись ими до атаки на пользователей. Его пользуны накачивают монету деньгами, он ее сливает на верхах. Простой и наглый способ перелить деньжат в свои кошельки.
Как говорится, не шарьте ваши ключи никуда кроме софта, который вы вами пишете.
Zebra написав:Так в том то и дело, что деньги лохов фактически перешли в его карман.
Пффф, в мире крипты лохов стригут регурярно, и они дальше продолжают нести. Вон даже ты занес на Битфайнекс. Я конечно рад, что именно тебя не постригли, но тем не менее.
Такое сейчас сплошь и рядом. А тут всего каких-то сотня-другая лямов.
Помните баян про корейских пенсов: "они нам деньги приносят в сумке: сосед заработал на крипте - мы тоже хотим, купите нам эфира". Так вот теперь эта история работает в обратном направлении и с противоположным эффектом. Так что постриженные на пару сотен лямов создают волну на пару десятков ярдов.