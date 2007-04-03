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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1051105210531054>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 102
1) $6250 і вище
21%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
11%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
33%
34
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 20:54

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Взломали Binance.

Нет.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 20:55

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Это из одного чата.

О, Hospadeeee. Вся эта ситуация с бинансом — это просто попытки какого-то упыря, создавшего простейший трейдинг-терминал, заработать деньжат под шумок за счет своих пользователей. Объясняю схему, что произошло.

Человек написал простенькую аппку типа TabTrader, а пользователям она понравилась по какой-то причине. Ну, юзвери и начали ее во всю утилизировать — в том числе, добавлять свои ключи от бинанса с трейдинговыми правами. После, этот нечистый на руку разработчик додумался до простой схемы. Через трейд-ключи запампить пару альтов, заранее закупившись ими до атаки на пользователей. Его пользуны накачивают монету деньгами, он ее сливает на верхах. Простой и наглый способ перелить деньжат в свои кошельки.


Как говорится, не шарьте ваши ключи никуда кроме софта, который вы вами пишете.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 20:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Все равно пацан молодец, постриг хомячков знатно. Положил в карман $30 млрд капитализации за 1 час.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 20:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Все равно пацан молодец, постриг хомячков знатно. Положил в карман $30 млрд капитализации за 1 час.

Просад битка это просто повод. Как в конце декабря "карейцы запретят крипту ко-ко-ко", и мысделали -50% за пару дней.
Востаннє редагувалось killerbean в Сер 07 бер, 2018 21:00, всього редагувалось 2 разів.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 21:00

  killerbean написав:
  Zebra написав:Все равно пацан молодец, постриг хомячков знатно. Положил в карман $30 млрд капитализации за 1 час.

Просад битка это просто повод. Как в конце декабря "карейцы запретят крипту ко-ко-ко", и мысделали -50% за пару дней.

Ну он то монету себе пропампил, положил в карман много, молодец, умница, так держать, хомячков на мусор.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 21:01

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Ну он то монету себе пропампил, положил в карман много, молодец, умница, так держать, хомячков на мусор.

Всего на 100 лямов он этот щиткоин пампонул за деньги лохов
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killerbean
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 21:05

  killerbean написав:
  Zebra написав:Ну он то монету себе пропампил, положил в карман много, молодец, умница, так держать, хомячков на мусор.

Всего на 100 лямов он этот щиткоин пампонул за деньги лохов
Зображення

Так в том то и дело, что деньги лохов фактически перешли в его карман.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 21:07

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Так в том то и дело, что деньги лохов фактически перешли в его карман.

Пффф, в мире крипты лохов стригут регурярно, и они дальше продолжают нести.
Вон даже ты занес на Битфайнекс. Я конечно рад, что именно тебя не постригли, но тем не менее.

Такое сейчас сплошь и рядом. А тут всего каких-то сотня-другая лямов.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 21:17

  killerbean написав:
  Zebra написав:Так в том то и дело, что деньги лохов фактически перешли в его карман.

Пффф, в мире крипты лохов стригут регурярно, и они дальше продолжают нести.
Вон даже ты занес на Битфайнекс. Я конечно рад, что именно тебя не постригли, но тем не менее.

Такое сейчас сплошь и рядом. А тут всего каких-то сотня-другая лямов.

Помните баян про корейских пенсов: "они нам деньги приносят в сумке: сосед заработал на крипте - мы тоже хотим, купите нам эфира". Так вот теперь эта история работает в обратном направлении и с противоположным эффектом.
Так что постриженные на пару сотен лямов создают волну на пару десятков ярдов.
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 03:11

  Zebra написав:
  killerbean написав:
  Zebra написав:Ну он то монету себе пропампил, положил в карман много, молодец, умница, так держать, хомячков на мусор.

Всего на 100 лямов он этот щиткоин пампонул за деньги лохов
Зображення

Так в том то и дело, что деньги лохов фактически перешли в его карман.

Не все деньги, примерно половина, да и то если всё вывести успел, что не факт. Там 100 битков в день лимит вывода при полной верификации, а без неё только 2.
phantom_systems
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