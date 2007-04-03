О, Hospadeeee. Вся эта ситуация с бинансом — это просто попытки какого-то упыря, создавшего простейший трейдинг-терминал, заработать деньжат под шумок за счет своих пользователей. Объясняю схему, что произошло.



Человек написал простенькую аппку типа TabTrader, а пользователям она понравилась по какой-то причине. Ну, юзвери и начали ее во всю утилизировать — в том числе, добавлять свои ключи от бинанса с трейдинговыми правами. После, этот нечистый на руку разработчик додумался до простой схемы. Через трейд-ключи запампить пару альтов, заранее закупившись ими до атаки на пользователей. Его пользуны накачивают монету деньгами, он ее сливает на верхах. Простой и наглый способ перелить деньжат в свои кошельки.

