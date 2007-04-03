Zebra написав:
Ну он то монету себе пропампил, положил в карман много, молодец, умница, так держать, хомячков на мусор.
выходит, что тот, кто тебя тут постриг недавно, тоже молодец и умница?
тебя, зёбра, тоже на мусор?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 бер, 2018 04:11
выходит, что тот, кто тебя тут постриг недавно, тоже молодец и умница?
тебя, зёбра, тоже на мусор?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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