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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1051105210531054

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 102
1) $6250 і вище
21%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
11%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
33%
34
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 04:11

  Zebra написав:
  killerbean написав:
  Zebra написав:Все равно пацан молодец, постриг хомячков знатно. Положил в карман $30 млрд капитализации за 1 час.

Просад битка это просто повод. Как в конце декабря "карейцы запретят крипту ко-ко-ко", и мысделали -50% за пару дней.

Ну он то монету себе пропампил, положил в карман много, молодец, умница, так держать, хомячков на мусор.

выходит, что тот, кто тебя тут постриг недавно, тоже молодец и умница?
тебя, зёбра, тоже на мусор? :mrgreen: :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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