Додано: Чет 08 бер, 2018 12:11

Японский регулятор приостановил деятельность двух бирж криптовалют

Кроме того, регулятор потребовал, чтобы 6 платформ, включая две вышеназванные биржи, улучшили меры по защите активов клиентов и отчитались о том, что они собираются предпринять для выполнения этого требования, до 22 марта. Помимо вышеназванных бирж недовольство властей вызвали Tech Bureau, GMO Coin, Mister Exchange и Coincheck. Последняя оказалась взломана в конце января. Тогда добычей преступников стали свыше $400 млн в криптовалюте. Ещё до проведения масштабной проверки регулятор потребовал, чтобы Coincheck улучшила свои системы.

Таким образом, это предупреждение оказалось уже вторым для биржи.

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