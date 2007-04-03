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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1051105210531054

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 103
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
11%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
34%
35
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 04:11

  Zebra написав:
  killerbean написав:
  Zebra написав:Все равно пацан молодец, постриг хомячков знатно. Положил в карман $30 млрд капитализации за 1 час.

Просад битка это просто повод. Как в конце декабря "карейцы запретят крипту ко-ко-ко", и мысделали -50% за пару дней.

Ну он то монету себе пропампил, положил в карман много, молодец, умница, так держать, хомячков на мусор.

выходит, что тот, кто тебя тут постриг недавно, тоже молодец и умница?
тебя, зёбра, тоже на мусор? :mrgreen: :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 12:11

Японский регулятор приостановил деятельность двух бирж криптовалют
Кроме того, регулятор потребовал, чтобы 6 платформ, включая две вышеназванные биржи, улучшили меры по защите активов клиентов и отчитались о том, что они собираются предпринять для выполнения этого требования, до 22 марта. Помимо вышеназванных бирж недовольство властей вызвали Tech Bureau, GMO Coin, Mister Exchange и Coincheck. Последняя оказалась взломана в конце января. Тогда добычей преступников стали свыше $400 млн в криптовалюте. Ещё до проведения масштабной проверки регулятор потребовал, чтобы Coincheck улучшила свои системы.
Таким образом, это предупреждение оказалось уже вторым для биржи.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 20:33

Крипта минус 4% одним махом. Выводят в кеш дамам на подарки?
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 00:01

  Zebra написав:
  killerbean написав:
  Zebra написав:Ну он то монету себе пропампил, положил в карман много, молодец, умница, так держать, хомячков на мусор.

Всего на 100 лямов он этот щиткоин пампонул за деньги лохов
Зображення

Так в том то и дело, что деньги лохов фактически перешли в его карман.

этот умница сам попал ))
All funds are safe and no funds have been stolen.
Not only did the hacker not steal any coins out, their own coins have also been withheld.

лохи и хакер попали, бинанс заработал ))
поэтому крупные инвесторы биржи покупают а не криптомусор.
baffet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 00:01

  antey1969 написав:Крипта минус 4% одним махом. Выводят в кеш дамам на подарки?

ага, когда там день взятия бастилии?
barabass
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 00:38

  Yuri_T написав:выходит, что тот, кто тебя тут постриг недавно, тоже молодец и умница?
тебя, зёбра, тоже на мусор? :mrgreen: :mrgreen:

Я не отрицаю что пробная закупка тогда не удалась. Как говорил форумчанин Richi. Нельзя заработать $100к не потеряв $100к. Но хомячатина с пеной у рта доказывающая превосходство крипты над американским долларом, именно и заслуживает такой стрижки.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 00:39

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Готовьте ведерки, как я и обещал, каждые 1.5-2 месяца проходят паник-селы.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 00:42

  baffet написав:этот умница сам попал ))
All funds are safe and no funds have been stolen.
Not only did the hacker not steal any coins out, their own coins have also been withheld.

лохи и хакер попали, бинанс заработал ))
поэтому крупные инвесторы биржи покупают а не криптомусор.

VIA coin не только на бинансе торгуется. Уверен, что он заработал на других биржах. Умный хакер.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 02:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

както так
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barabass
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