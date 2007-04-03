Zebra написав:
Ну он то монету себе пропампил, положил в карман много, молодец, умница, так держать, хомячков на мусор.
выходит, что тот, кто тебя тут постриг недавно, тоже молодец и умница?
тебя, зёбра, тоже на мусор?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 бер, 2018 04:11
выходит, что тот, кто тебя тут постриг недавно, тоже молодец и умница?
тебя, зёбра, тоже на мусор?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Чет 08 бер, 2018 12:11
Японский регулятор приостановил деятельность двух бирж криптовалют
Кроме того, регулятор потребовал, чтобы 6 платформ, включая две вышеназванные биржи, улучшили меры по защите активов клиентов и отчитались о том, что они собираются предпринять для выполнения этого требования, до 22 марта. Помимо вышеназванных бирж недовольство властей вызвали Tech Bureau, GMO Coin, Mister Exchange и Coincheck. Последняя оказалась взломана в конце января. Тогда добычей преступников стали свыше $400 млн в криптовалюте. Ещё до проведения масштабной проверки регулятор потребовал, чтобы Coincheck улучшила свои системы.
Таким образом, это предупреждение оказалось уже вторым для биржи.
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
Додано: П'ят 09 бер, 2018 00:01
этот умница сам попал ))
лохи и хакер попали, бинанс заработал ))
поэтому крупные инвесторы биржи покупают а не криптомусор.
Додано: П'ят 09 бер, 2018 00:01
Додано: П'ят 09 бер, 2018 00:38
Я не отрицаю что пробная закупка тогда не удалась. Как говорил форумчанин Richi. Нельзя заработать $100к не потеряв $100к. Но хомячатина с пеной у рта доказывающая превосходство крипты над американским долларом, именно и заслуживает такой стрижки.
Додано: П'ят 09 бер, 2018 00:39
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Готовьте ведерки, как я и обещал, каждые 1.5-2 месяца проходят паник-селы.
Додано: П'ят 09 бер, 2018 00:42
VIA coin не только на бинансе торгуется. Уверен, что он заработал на других биржах. Умный хакер.
Додано: П'ят 09 бер, 2018 02:06
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
реклама
|