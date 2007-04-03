А если биржевой бот играется?? Из левого кармана в правый, но штаны одни.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 бер, 2018 17:58
Додано: П'ят 09 бер, 2018 18:58
У Південній Кореї заборонили чиновникам володіти і торгувати криптовалютами
Влада Південної Кореї де-факто заборонила всім урядовцям володіти і торгувати криптовалютами, незалежно від займаної посади і напрямками діяльності.
Порушникам загрожує дисциплінарна відповідальність. Про це повідомляє Bitcoin.com з посиланням на місцеві джерела.
«Департамент, який займається підбором кадрів попросив офіційних осіб утриматися від володіння і торгівлі криптовалютами навіть в разі, якщо цифрові активи не мають нічого спільного з їх родом діяльності. Вперше уряд ввів повну заборону для всіх державних службовців», — цитує видання друковану газету Maeil Business, пише Forklog.
Приводом стало потенційне порушення закону про заборону на відмову виконувати свої обов'язки в якості державних службовців, враховуючи, що чиновники можуть займатися трейдингом в робочий час.
Проте, високопоставлений представник влади підкреслив, що кожне міністерство може самостійно визначати суворість дисциплінарного стягнення.
Додано: П'ят 09 бер, 2018 19:11
У Китаї виступили проти криптовалют в якості платіжного засобу
Голова Народного банку Китаю Чжоу Сяочуань нагадав, що регулятор не визнає криптовалюти в якості платіжного засобу.
Про це він повідомив в ході прес-конференції перед звітом Верховним зборам народних представників - парламенту країни, передає Комерсант.
Сяочуань зазначає, що їх (криптовалют - ЕП) занадто швидке поширення може призвести до найбільш непередбачуваних негативних наслідків на фінансовому ринку.
"З точки зору Народного банку Китаю, ненадійні продукти повинні бути зупинені", - сказав він.
У серпні 2017 року Китай заборонив проводити ICO, а пізніше наклав обмеження і на прямі угоди між юанем і біткоїном.
У січні стало відомо, що китайський Центробанк також вирішив заборонити майнінг криптовалют. При цьому на країну припадає до 80% всіх майнінгових ферм в світі.
Додано: П'ят 09 бер, 2018 20:01
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Легкое мочилово крипты пошло. Самое время тезеру наипнуться.
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