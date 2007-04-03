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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1054105510561057

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 104
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
11%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
35%
36
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 17:58

  flyman написав:на ЕХМО було ефіра на 1400+ кілька днів тому, зараз лише 1200

Явно йде викуп перед пампом.

Ось на очах прям за пару хвилин викупили по чуть-чуть 10ефірів ПА714,5


А если биржевой бот играется?? Из левого кармана в правый, но штаны одни.
Vitaka
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 18:58

У Південній Кореї заборонили чиновникам володіти і торгувати криптовалютами

Влада Південної Кореї де-факто заборонила всім урядовцям володіти і торгувати криптовалютами, незалежно від займаної посади і напрямками діяльності.


Порушникам загрожує дисциплінарна відповідальність. Про це повідомляє Bitcoin.com з посиланням на місцеві джерела.

«Департамент, який займається підбором кадрів попросив офіційних осіб утриматися від володіння і торгівлі криптовалютами навіть в разі, якщо цифрові активи не мають нічого спільного з їх родом діяльності. Вперше уряд ввів повну заборону для всіх державних службовців», — цитує видання друковану газету Maeil Business, пише Forklog.

Приводом стало потенційне порушення закону про заборону на відмову виконувати свої обов'язки в якості державних службовців, враховуючи, що чиновники можуть займатися трейдингом в робочий час.

Проте, високопоставлений представник влади підкреслив, що кожне міністерство може самостійно визначати суворість дисциплінарного стягнення.
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 19:11

У Китаї виступили проти криптовалют в якості платіжного засобу
Голова Народного банку Китаю Чжоу Сяочуань нагадав, що регулятор не визнає криптовалюти в якості платіжного засобу.

Про це він повідомив в ході прес-конференції перед звітом Верховним зборам народних представників - парламенту країни, передає Комерсант.

Сяочуань зазначає, що їх (криптовалют - ЕП) занадто швидке поширення може призвести до найбільш непередбачуваних негативних наслідків на фінансовому ринку.

"З точки зору Народного банку Китаю, ненадійні продукти повинні бути зупинені", - сказав він.

У серпні 2017 року Китай заборонив проводити ICO, а пізніше наклав обмеження і на прямі угоди між юанем і біткоїном.

У січні стало відомо, що китайський Центробанк також вирішив заборонити майнінг криптовалют. При цьому на країну припадає до 80% всіх майнінгових ферм в світі.
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 20:01

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Легкое мочилово крипты пошло. Самое время тезеру наипнуться.
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 21:36

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Короче на рынок давит инфа за 7 марта, что ликвидаторы MtGox за 2 месяца продали на $400 млн биткоинов, чтоб расчитаться с долгами биржи. Еще на счету ликвидаторов остается 166к биткоинов и соответственно они тоже будут сливаться.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... t-done-yet
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 23:52

Zebra вряд ли , что такое 400 млн при такой капе битка тем более он сливал их несколько месяцев подряд
funtic
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 07:51

Открытое письмо банкам о биткоине

Питер Маккормак, который характеризует себя как «в первую очередь отец, а затем криптотрейдер, автор подкаста, блогер, майнер и консультант», написал открытое письмо некому управляющему банком, обращаясь на самом деле ко всему банковскому сектору.
Уважаемый господин управляющий банком, мне нелегко писать это письмо. Более 20 лет я был вашим клиентом. Вы дали мне кредит, когда я покупал свою первую машину; вы помогли мне взять ипотеку, когда я покупал свой первый дом, и вы даже помогли мне открыть первый бизнес. Мы многое пережили вместе.
.....................
В настоящее время нет особого смысла доверять вам хранение всех наших денег. Я имею в виду, что раньше вы действительно выплачивали нам определённый процент, но сейчас этого практически не делаете. Думаете, мы не заметили, что вы по-прежнему ссужаете наши деньги другим? Мы не возражаем, но делитесь ли вы с нами прибылью? Уже нет.
https://coinspot.io/cryptocurrencies/ot ... ovalyutah/
moniks
 
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