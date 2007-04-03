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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 бер, 2018 18:45
капитализация это не сколько денег в системе, или сколько завели/вывели в систему - это сумма капитализаций 1300 (или сколько их там) сайтов(бирж), с которых coinmarketcap парсит инфу:1) кол-во коина1 на бирже1 2)цена коина1 на бирже1. капа_коина1биржа1=кол-во_коин1*цена_коина1...суммируются капы бирж и получается капитализация усех коинов - соответсвенно это производная от цены... почему так легко при минус 50% пол капы как слизало, аналогично при росте цены...
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pritartem
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Додано: Нед 11 бер, 2018 00:21
Интересно куда подевались все сектанты? Их монетки уже в 2-10 раза с начала года в цене усохли.
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Zebra
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