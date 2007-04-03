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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1055105610571058

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 104
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
11%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
35%
36
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 18:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

капитализация это не сколько денег в системе, или сколько завели/вывели в систему - это сумма капитализаций 1300 (или сколько их там) сайтов(бирж), с которых coinmarketcap парсит инфу:1) кол-во коина1 на бирже1 2)цена коина1 на бирже1. капа_коина1биржа1=кол-во_коин1*цена_коина1...суммируются капы бирж и получается капитализация усех коинов - соответсвенно это производная от цены... почему так легко при минус 50% пол капы как слизало, аналогично при росте цены...
pritartem
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 00:21

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Интересно куда подевались все сектанты? Их монетки уже в 2-10 раза с начала года в цене усохли.
Zebra
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