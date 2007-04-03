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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1055105610571058

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 104
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
11%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
35%
36
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 18:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

капитализация это не сколько денег в системе, или сколько завели/вывели в систему - это сумма капитализаций 1300 (или сколько их там) сайтов(бирж), с которых coinmarketcap парсит инфу:1) кол-во коина1 на бирже1 2)цена коина1 на бирже1. капа_коина1биржа1=кол-во_коин1*цена_коина1...суммируются капы бирж и получается капитализация усех коинов - соответсвенно это производная от цены... почему так легко при минус 50% пол капы как слизало, аналогично при росте цены...
pritartem
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 00:21

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Интересно куда подевались все сектанты? Их монетки уже в 2-10 раза с начала года в цене усохли.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 10:17

  Zebra написав:Интересно куда подевались все сектанты? Их монетки уже в 2-10 раза с начала года в цене усохли.

8700... пьют корвалол и молятся богу пампа
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 10:27

Британська компанія причетна до відмивання 650 тисяч біткоінів MtGox — BBC

В ході розслідування злому криптовалютної біржі MtGox було виявлено, що майже половина вкрадених в 2014 році біткоінів, згодом виявилися на конкурентній платформі — BTC-e, за якою стоїть імовірно підставна лондонська компанія Always Efficient LLP з непрозорою структурою власності.


Always Efficient зареєстрована в східному Лондоні, проте за офіційною адресою вказані і інші підприємства, імовірно залучені в схеми по відмиванню грошей, повідомляє BBC.

Представник Transparency International Дункан Хеймс переконаний, що Always Efficient — підставна компанія в довгому ланцюжку відмивання грошей торгової платформи BTC-e, через яку, за даними ФБР, проходили здобуті злочинним шляхом мільярди, пише Forklog.

У Бюро також впевнені, що більшу частину пограбованих в рамках минулорічних епідемій вірусів-вимагачів коштів так чи інакше пройшли через BTC-e.

Варто зазначити, що Always Efficient LLP не надала владі список людей, які приймають в компанії найважливіші рішення, тим самим потенційно порушивши зобов'язання відповідно до поправок до закону про малий бізнес, підприємництво та працевлаштуванні від 2015 року.

Раніше компанія таки вказувала російського громадянина на ім'я Олександр Буянов, який виявився діджеєм в одному з нічних клубів Москви. Буянов ніколи не чув про Always Efficient і нічого не знає про її діяльність.

Документація в розпорядженні BBC свідчить, що біткоіни з MtGox відмивалися через різні акаунти, під різними ніками і адресами електронної пошти, однак всі вони так чи інакше імовірно знаходилися під контролем Олександра Вінника, якого в липні 2017 року затримали грецькі правоохоронці за запитом ФБР.

«BTC-e — це просто веб-платформа для купівлі/продажу біткоінів, а не біржа. Відповідно BTC-e не може брати на себе відповідальність за походження грошей на здійснення покупок»- прокоментував ситуацію Олександр Вінник через свого адвоката.

Марк Карпелес, який керував MtGox на момент злому, був звинувачений в розкраданні коштів інвесторів на загальну суму 1,7 млн ​​британських фунтів і маніпулюванні даними. Сам він винним себе не визнає і шкодує, що крах трапився, коли він керував біржею.

Варто зазначити, що звинувачення проти нього не торкалися крадіжки 650 000 біткоінів.

«У якийсь момент MtGox перетворився з цікавого проекту в такий собі щоденний кошмар наяву — банки, уряди, люди, про існування яких я навіть не підозрював», — розповів Карпелес в інтерв'ю BBC Radio 4.

Тепер інвестори біржі-банкрута вимагають відшкодування збитків за поточним ринковим курсом біткоіна, що йде врозріз з японським законодавством. Однак це питання серйозно розглядають, так як ситуація екстраординарна, і у інвесторів все ще є шанс отримати прибуток, незалежно від долі Олександра Вінника.
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 10:28

Британська компанія причетна до відмивання 650 тисяч біткоінів MtGox — BBC

В ході розслідування злому криптовалютної біржі MtGox було виявлено, що майже половина вкрадених в 2014 році біткоінів, згодом виявилися на конкурентній платформі — BTC-e, за якою стоїть імовірно підставна лондонська компанія Always Efficient LLP з непрозорою структурою власності.


Always Efficient зареєстрована в східному Лондоні, проте за офіційною адресою вказані і інші підприємства, імовірно залучені в схеми по відмиванню грошей, повідомляє BBC.

Представник Transparency International Дункан Хеймс переконаний, що Always Efficient — підставна компанія в довгому ланцюжку відмивання грошей торгової платформи BTC-e, через яку, за даними ФБР, проходили здобуті злочинним шляхом мільярди, пише Forklog.

У Бюро також впевнені, що більшу частину пограбованих в рамках минулорічних епідемій вірусів-вимагачів коштів так чи інакше пройшли через BTC-e.

Варто зазначити, що Always Efficient LLP не надала владі список людей, які приймають в компанії найважливіші рішення, тим самим потенційно порушивши зобов'язання відповідно до поправок до закону про малий бізнес, підприємництво та працевлаштуванні від 2015 року.

Раніше компанія таки вказувала російського громадянина на ім'я Олександр Буянов, який виявився діджеєм в одному з нічних клубів Москви. Буянов ніколи не чув про Always Efficient і нічого не знає про її діяльність.

Документація в розпорядженні BBC свідчить, що біткоіни з MtGox відмивалися через різні акаунти, під різними ніками і адресами електронної пошти, однак всі вони так чи інакше імовірно знаходилися під контролем Олександра Вінника, якого в липні 2017 року затримали грецькі правоохоронці за запитом ФБР.

«BTC-e — це просто веб-платформа для купівлі/продажу біткоінів, а не біржа. Відповідно BTC-e не може брати на себе відповідальність за походження грошей на здійснення покупок»- прокоментував ситуацію Олександр Вінник через свого адвоката.

Марк Карпелес, який керував MtGox на момент злому, був звинувачений в розкраданні коштів інвесторів на загальну суму 1,7 млн ​​британських фунтів і маніпулюванні даними. Сам він винним себе не визнає і шкодує, що крах трапився, коли він керував біржею.

Варто зазначити, що звинувачення проти нього не торкалися крадіжки 650 000 біткоінів.

«У якийсь момент MtGox перетворився з цікавого проекту в такий собі щоденний кошмар наяву — банки, уряди, люди, про існування яких я навіть не підозрював», — розповів Карпелес в інтерв'ю BBC Radio 4.

Тепер інвестори біржі-банкрута вимагають відшкодування збитків за поточним ринковим курсом біткоіна, що йде врозріз з японським законодавством. Однак це питання серйозно розглядають, так як ситуація екстраординарна, і у інвесторів все ще є шанс отримати прибуток, незалежно від долі Олександра Вінника.
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 13:58

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  antey1969 написав:8700... пьют корвалол и молятся богу пампа

Докупают и ждут туземун ;)
До конца 2017 года минимальная цена в сданной беспроблемной новостройке Киева (не пригород) не опустится ниже 14000/м2 за однокомнатную квартиру.
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 14:12

  spitfirekdv написав:
  antey1969 написав:8700... пьют корвалол и молятся богу пампа

Докупают и ждут туземун ;)

Туземун может оказаться отскоком дохлой кошки, хотя на этом тоже можно заработать.
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