Додано: Нед 11 бер, 2018 10:27

Британська компанія причетна до відмивання 650 тисяч біткоінів MtGox — BBC



В ході розслідування злому криптовалютної біржі MtGox було виявлено, що майже половина вкрадених в 2014 році біткоінів, згодом виявилися на конкурентній платформі — BTC-e, за якою стоїть імовірно підставна лондонська компанія Always Efficient LLP з непрозорою структурою власності.





Always Efficient зареєстрована в східному Лондоні, проте за офіційною адресою вказані і інші підприємства, імовірно залучені в схеми по відмиванню грошей, повідомляє BBC.



Представник Transparency International Дункан Хеймс переконаний, що Always Efficient — підставна компанія в довгому ланцюжку відмивання грошей торгової платформи BTC-e, через яку, за даними ФБР, проходили здобуті злочинним шляхом мільярди, пише Forklog.



У Бюро також впевнені, що більшу частину пограбованих в рамках минулорічних епідемій вірусів-вимагачів коштів так чи інакше пройшли через BTC-e.



Варто зазначити, що Always Efficient LLP не надала владі список людей, які приймають в компанії найважливіші рішення, тим самим потенційно порушивши зобов'язання відповідно до поправок до закону про малий бізнес, підприємництво та працевлаштуванні від 2015 року.



Раніше компанія таки вказувала російського громадянина на ім'я Олександр Буянов, який виявився діджеєм в одному з нічних клубів Москви. Буянов ніколи не чув про Always Efficient і нічого не знає про її діяльність.



Документація в розпорядженні BBC свідчить, що біткоіни з MtGox відмивалися через різні акаунти, під різними ніками і адресами електронної пошти, однак всі вони так чи інакше імовірно знаходилися під контролем Олександра Вінника, якого в липні 2017 року затримали грецькі правоохоронці за запитом ФБР.



«BTC-e — це просто веб-платформа для купівлі/продажу біткоінів, а не біржа. Відповідно BTC-e не може брати на себе відповідальність за походження грошей на здійснення покупок»- прокоментував ситуацію Олександр Вінник через свого адвоката.



Марк Карпелес, який керував MtGox на момент злому, був звинувачений в розкраданні коштів інвесторів на загальну суму 1,7 млн ​​британських фунтів і маніпулюванні даними. Сам він винним себе не визнає і шкодує, що крах трапився, коли він керував біржею.



Варто зазначити, що звинувачення проти нього не торкалися крадіжки 650 000 біткоінів.



«У якийсь момент MtGox перетворився з цікавого проекту в такий собі щоденний кошмар наяву — банки, уряди, люди, про існування яких я навіть не підозрював», — розповів Карпелес в інтерв'ю BBC Radio 4.



Тепер інвестори біржі-банкрута вимагають відшкодування збитків за поточним ринковим курсом біткоіна, що йде врозріз з японським законодавством. Однак це питання серйозно розглядають, так як ситуація екстраординарна, і у інвесторів все ще є шанс отримати прибуток, незалежно від долі Олександра Вінника.