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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 12 бер, 2018 18:06
Да уж... дровишек от лошков теперь хватает только на пол-дня пампа. Ставим ордеры как у Киллера - думаю вполне реально.
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airmax78
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Додано: Пон 12 бер, 2018 19:18
Zebra написав: antey1969 написав:
9300... дождались, шампанское заливают в освободившуюся посуду из-под корвалола.
Игристый напиток пенится, но в пузырек лезет слабо
Воскресенье - день пампов. В прошлое воскресенье пампанули Рипл. Где он оказался уже через пару дней всем известно.
Подтверждается.
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Zebra
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Додано: Пон 12 бер, 2018 19:20
airmax78 написав:
Да уж... дровишек от лошков теперь хватает только на пол-дня пампа. Ставим ордеры как у Киллера - думаю вполне реально.
Вполне реально и ниже, но не в этом году.
В 2020 будет понижение сложности. Соответственно уже в 2019 и первой половине 2020 можно смело скупаться, вновь возникнет резкий дефицит как после 2012 и 2016 биток полетит снова вверх.
Цена это исключительно - спрос и предложение на моменте. Уменьшится в 2 раза предложение от майнеров - сразу будет перекос рынка.
Обман не биткоин, обман текущая цена на него (с) Zebra
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Zebra
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Додано: Пон 12 бер, 2018 19:24
Zebra написав: Zebra написав: antey1969 написав:
9300... дождались, шампанское заливают в освободившуюся посуду из-под корвалола.
Игристый напиток пенится, но в пузырек лезет слабо
Воскресенье - день пампов. В прошлое воскресенье пампанули Рипл. Где он оказался уже через пару дней всем известно.
Подтверждается.
Да ну! Так не интересно - "ты все знал"
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antey1969
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Додано: Пон 12 бер, 2018 19:31
Zebra написав: airmax78 написав:
Да уж... дровишек от лошков теперь хватает только на пол-дня пампа. Ставим ордеры как у Киллера - думаю вполне реально.
Вполне реально и ниже, но не в этом году.
В 2020 будет понижение сложности. Соответственно уже в 2019 и первой половине 2020 можно смело скупаться, вновь возникнет резкий дефицит как после 2012 и 2016 биток полетит снова вверх.
Цена это исключительно - спрос и предложение на моменте. Уменьшится в 2 раза предложение от майнеров - сразу будет перекос рынка.
Обман не биткоин, обман текущая цена на него (с) Zebra
Странно, я бы сказал, что вероятность попадания снаряда в одну и ту же воронку - маловероятна. Иными словами, 2017ый для крипты уже не повторится от слова "никогда". Нет, крипта еще побарахтается, но внушить массам оленей, что битки - новая имба будущего, во второй раз не удастся.
Для гиперстрижки придется изобретать какой-то новый механизм.
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antey1969
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Додано: Пон 12 бер, 2018 19:34
Подрастет новое поколение небритых заросших фиатом хомячков на 2021-22 год.
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Zebra
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