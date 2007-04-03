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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1056105710581059

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 104
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
11%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
35%
36
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 18:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Да уж... дровишек от лошков теперь хватает только на пол-дня пампа. Ставим ордеры как у Киллера - думаю вполне реально.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:18

  Zebra написав:
  antey1969 написав:9300... дождались, шампанское заливают в освободившуюся посуду из-под корвалола.
Игристый напиток пенится, но в пузырек лезет слабо

Воскресенье - день пампов. В прошлое воскресенье пампанули Рипл. Где он оказался уже через пару дней всем известно.

Подтверждается.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:20

  airmax78 написав:Да уж... дровишек от лошков теперь хватает только на пол-дня пампа. Ставим ордеры как у Киллера - думаю вполне реально.

Вполне реально и ниже, но не в этом году.
В 2020 будет понижение сложности. Соответственно уже в 2019 и первой половине 2020 можно смело скупаться, вновь возникнет резкий дефицит как после 2012 и 2016 биток полетит снова вверх.

Цена это исключительно - спрос и предложение на моменте. Уменьшится в 2 раза предложение от майнеров - сразу будет перекос рынка.

Обман не биткоин, обман текущая цена на него (с) Zebra
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:24

  Zebra написав:
  Zebra написав:
  antey1969 написав:9300... дождались, шампанское заливают в освободившуюся посуду из-под корвалола.
Игристый напиток пенится, но в пузырек лезет слабо

Воскресенье - день пампов. В прошлое воскресенье пампанули Рипл. Где он оказался уже через пару дней всем известно.

Подтверждается.

Да ну! Так не интересно - "ты все знал" :shock:
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:31

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Да уж... дровишек от лошков теперь хватает только на пол-дня пампа. Ставим ордеры как у Киллера - думаю вполне реально.

Вполне реально и ниже, но не в этом году.
В 2020 будет понижение сложности. Соответственно уже в 2019 и первой половине 2020 можно смело скупаться, вновь возникнет резкий дефицит как после 2012 и 2016 биток полетит снова вверх.

Цена это исключительно - спрос и предложение на моменте. Уменьшится в 2 раза предложение от майнеров - сразу будет перекос рынка.

Обман не биткоин, обман текущая цена на него (с) Zebra

Странно, я бы сказал, что вероятность попадания снаряда в одну и ту же воронку - маловероятна. Иными словами, 2017ый для крипты уже не повторится от слова "никогда". Нет, крипта еще побарахтается, но внушить массам оленей, что битки - новая имба будущего, во второй раз не удастся.
Для гиперстрижки придется изобретать какой-то новый механизм.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Подрастет новое поколение небритых заросших фиатом хомячков на 2021-22 год.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 08:16

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я помню тут так все любили прогнозы Голдман Сакс в прошлом году. От из свежего

Bitcoin to Plunge Below Feb. Lows: Goldman Sachs

https://www.investopedia.com/news/bitco ... m=referral
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