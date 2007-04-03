airmax78 написав:Да уж... дровишек от лошков теперь хватает только на пол-дня пампа. Ставим ордеры как у Киллера - думаю вполне реально.
Вполне реально и ниже, но не в этом году. В 2020 будет понижение сложности. Соответственно уже в 2019 и первой половине 2020 можно смело скупаться, вновь возникнет резкий дефицит как после 2012 и 2016 биток полетит снова вверх.
Цена это исключительно - спрос и предложение на моменте. Уменьшится в 2 раза предложение от майнеров - сразу будет перекос рынка.
Обман не биткоин, обман текущая цена на него (с) Zebra
airmax78 написав:Да уж... дровишек от лошков теперь хватает только на пол-дня пампа. Ставим ордеры как у Киллера - думаю вполне реально.
Вполне реально и ниже, но не в этом году. В 2020 будет понижение сложности. Соответственно уже в 2019 и первой половине 2020 можно смело скупаться, вновь возникнет резкий дефицит как после 2012 и 2016 биток полетит снова вверх.
Цена это исключительно - спрос и предложение на моменте. Уменьшится в 2 раза предложение от майнеров - сразу будет перекос рынка.
Обман не биткоин, обман текущая цена на него (с) Zebra
Странно, я бы сказал, что вероятность попадания снаряда в одну и ту же воронку - маловероятна. Иными словами, 2017ый для крипты уже не повторится от слова "никогда". Нет, крипта еще побарахтается, но внушить массам оленей, что битки - новая имба будущего, во второй раз не удастся. Для гиперстрижки придется изобретать какой-то новый механизм.
Я не совсем понимаю как прикручивают теханализ к биткоэну. Когда у тебя есть условно 500 игроков, которые держат до 90% всего ресурса - как вообще можно, базируясь на теханализе, что-то прогнозировать? Одному из 500 стрельнет что-то в голову - захочет слиться и весь теханализ пойдет па3.14***. Не говоря уже о двух и более. Ну реально, не понимаю.
airmax78 написав:Я не совсем понимаю как прикручивают теханализ к биткоэну. Когда у тебя есть условно 500 игроков, которые держат до 90% всего ресурса - как вообще можно, базируясь на теханализе, что-то прогнозировать? Одному из 500 стрельнет что-то в голову - захочет слиться и весь теханализ пойдет па3.14***. Не говоря уже о двух и более. Ну реально, не понимаю.