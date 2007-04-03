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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1057105810591060

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 104
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
11%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
35%
36
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 21:31

  trololo написав:
  airmax78 написав:Я не совсем понимаю как прикручивают теханализ к биткоэну. Когда у тебя есть условно 500 игроков, которые держат до 90% всего ресурса - как вообще можно, базируясь на теханализе, что-то прогнозировать? Одному из 500 стрельнет что-то в голову - захочет слиться и весь теханализ пойдет па3.14***. Не говоря уже о двух и более. Ну реально, не понимаю.


а с акциями не так же?

Не с акциями не совсем так. Если у компании есть мажоритарные акционеры т.н. стратегические инвесторы, то в обычной жизни они на открытый рынок со своими акциями не выходят - акции дают им: а)контроль над компанией; б)приносят дивиденды. А че дает владение битком? Поэтому с акциями с натяжкой, но можно. Хотя имхо, тех анализ лучше всего подходит для форекса и коммодов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 21:36

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ребята, где триллионы долларов инвест фондов? Че за фигня? Сколько еще будем так болтаться?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 21:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  airmax78 написав:Я не совсем понимаю как прикручивают теханализ к биткоэну.


Задолго для возникновения битка в финансовом мире были фьчиерсы на погоду.
Что вас *** удивляет?

Вы прям все странные какие-то.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 22:13

  killerbean написав:
  airmax78 написав:Я не совсем понимаю как прикручивают теханализ к биткоэну.


Задолго для возникновения битка в финансовом мире были фьчиерсы на погоду.

И где они сейчас? Правильно, потому что всякая хайповая куйня - быстро отмирает. Так же и с торговлей криптой будет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 22:35

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  airmax78 написав:И где они сейчас? Правильно, потому что всякая хайповая куйня - быстро отмирает. Так же и с торговлей криптой будет.


Я понимаю, что ты топишь всё время за скам крипты, это типа всеукраинского зрадофильства.

Тут рассудит только время. Если со стороны не видно, что это "game changing weapon", то я тут ничем не могу помочь.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 22:42

  airmax78 написав:Если у компании есть мажоритарные акционеры т.н. стратегические инвесторы, то в обычной жизни они на открытый рынок со своими акциями не выходят - акции дают им: а)контроль над компанией; б)приносят дивиденды.

например - FB
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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