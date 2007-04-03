airmax78 написав:Я не совсем понимаю как прикручивают теханализ к биткоэну. Когда у тебя есть условно 500 игроков, которые держат до 90% всего ресурса - как вообще можно, базируясь на теханализе, что-то прогнозировать? Одному из 500 стрельнет что-то в голову - захочет слиться и весь теханализ пойдет па3.14***. Не говоря уже о двух и более. Ну реально, не понимаю.
а с акциями не так же?
Не с акциями не совсем так. Если у компании есть мажоритарные акционеры т.н. стратегические инвесторы, то в обычной жизни они на открытый рынок со своими акциями не выходят - акции дают им: а)контроль над компанией; б)приносят дивиденды. А че дает владение битком? Поэтому с акциями с натяжкой, но можно. Хотя имхо, тех анализ лучше всего подходит для форекса и коммодов.
airmax78 написав:Если у компании есть мажоритарные акционеры т.н. стратегические инвесторы, то в обычной жизни они на открытый рынок со своими акциями не выходят - акции дают им: а)контроль над компанией; б)приносят дивиденды.
например - FB
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
airmax78 написав:И где они сейчас? Правильно, потому что всякая хайповая куйня - быстро отмирает. Так же и с торговлей криптой будет.
Я понимаю, что ты топишь всё время за скам крипты, это типа всеукраинского зрадофильства.
Тут рассудит только время. Если со стороны не видно, что это "game changing weapon", то я тут ничем не могу помочь.
Ну какая разница, что я на самом деле думаю? Вопрос в другом: где обещанные вливания охулиардов баксов в крипту? Ведь это смешно: ждать просадки до 6000 или даже до 3000, если речь идет о перспективе роста до 100000. Или уже не идет?
С лета Google будет блокировать рекламу "криптовалют и подобного контента". Кроме того, поисковик намерен ужесточить правила для рекламы финансовых продуктов с повышенным риском, включая бинарные опционы.
На данный момент "бинарные опиционы" и "купить биткоин" входят в топ запросов Google.
Aps написав:С лета Google будет блокировать рекламу "криптовалют и подобного контента". Кроме того, поисковик намерен ужесточить правила для рекламы финансовых продуктов с повышенным риском, включая бинарные опционы.
На данный момент "бинарные опиционы" и "купить биткоин" входят в топ запросов Google.