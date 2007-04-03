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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 бер, 2018 13:22
Zebra написав:
Через 1-3 недельки будет очередной шип. Готовьте ведерки.
Шип куда? Вверх или вниз?
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airmax78
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Додано: Сер 14 бер, 2018 13:25
airmax78 написав: Zebra написав:
Через 1-3 недельки будет очередной шип. Готовьте ведерки.
Шип куда? Вверх или вниз?
вниз, каждые 1.5-2 месяца идет паник-селл
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Zebra
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