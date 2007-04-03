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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 бер, 2018 13:22
Zebra написав:
Через 1-3 недельки будет очередной шип. Готовьте ведерки.
Шип куда? Вверх или вниз?
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airmax78
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Додано: Сер 14 бер, 2018 13:25
airmax78 написав: Zebra написав:
Через 1-3 недельки будет очередной шип. Готовьте ведерки.
Шип куда? Вверх или вниз?
вниз, каждые 1.5-2 месяца идет паник-селл
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Zebra
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Додано: Сер 14 бер, 2018 14:33
Zebra написав: airmax78 написав: Zebra написав:
Через 1-3 недельки будет очередной шип. Готовьте ведерки.
Шип куда? Вверх или вниз?
вниз, каждые 1.5-2 месяца идет паник-селл
Зебра, Вас однозначно читает широкая публика. Не успели отписаться, как биток ниже 8700 нырнул.
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antey1969
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Додано: Сер 14 бер, 2018 14:41
antey1969 написав:
Зебра, Вас однозначно читает широкая публика. Не успели отписаться, как биток ниже 8700 нырнул.
Та это еще не распродажа, сейчас идет давление на нервы хомячков, плавное принуждение к сливу. Цена не должна на этом этапе резко падать. Этот этап растягивается как можно дольше, чтоб психологически сломить хомяка и заставить его поверить, что не продашь сегодня - завтра будет дешевле.
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Zebra
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Додано: Сер 14 бер, 2018 14:46
Aps написав:
лета Google будет блокировать рекламу "криптовалют и подобного контента".
Цукер продав свої битки?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Сер 14 бер, 2018 15:30
chipmunk написав: Aps написав:
лета Google будет блокировать рекламу "криптовалют и подобного контента".
Цукер продав свої битки?
Где Цукер и где Гугл... и где биткоэн.
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airmax78
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Додано: Сер 14 бер, 2018 15:31
В общем, без ботов, рисования тезера и анонимного мутева не получается у крипты больше взлететь. На живых бабосах может только сдуваться: быстрее или медленнее.
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airmax78
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Додано: Сер 14 бер, 2018 15:35
airmax78 написав:
В общем, без ботов, рисования тезера и анонимного мутева не получается у крипты больше взлететь. На живых бабосах может только сдуваться: быстрее или медленнее.
Та я тут график 2014 года еще в январе тыкал. Повторение 1:1
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Zebra
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