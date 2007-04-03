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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1058105910601061

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 105
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
35%
37
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:22

  Zebra написав:Через 1-3 недельки будет очередной шип. Готовьте ведерки.

Шип куда? Вверх или вниз?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:25

  airmax78 написав:
  Zebra написав:Через 1-3 недельки будет очередной шип. Готовьте ведерки.

Шип куда? Вверх или вниз?

вниз, каждые 1.5-2 месяца идет паник-селл
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:33

  Zebra написав:
  airmax78 написав:
  Zebra написав:Через 1-3 недельки будет очередной шип. Готовьте ведерки.

Шип куда? Вверх или вниз?

вниз, каждые 1.5-2 месяца идет паник-селл

Зебра, Вас однозначно читает широкая публика. Не успели отписаться, как биток ниже 8700 нырнул.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:41

  antey1969 написав:Зебра, Вас однозначно читает широкая публика. Не успели отписаться, как биток ниже 8700 нырнул.

Та это еще не распродажа, сейчас идет давление на нервы хомячков, плавное принуждение к сливу. Цена не должна на этом этапе резко падать. Этот этап растягивается как можно дольше, чтоб психологически сломить хомяка и заставить его поверить, что не продашь сегодня - завтра будет дешевле.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:46

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Aps написав:лета Google будет блокировать рекламу "криптовалют и подобного контента".

Цукер продав свої битки?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:30

  chipmunk написав:
  Aps написав:лета Google будет блокировать рекламу "криптовалют и подобного контента".

Цукер продав свої битки?

Где Цукер и где Гугл... и где биткоэн.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:31

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

В общем, без ботов, рисования тезера и анонимного мутева не получается у крипты больше взлететь. На живых бабосах может только сдуваться: быстрее или медленнее.
airmax78
 
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