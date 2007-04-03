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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1059106010611062

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 105
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
35%
37
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 19:29

8300.
За день на тысячу - это быстро или медленно?
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 20:20

  antey1969 написав:8300.
За день на тысячу - это быстро или медленно?

єто нормально ))
GADFLY
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 20:21

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

19-20 марта саммит G20, повестка дня - криптовалюты.
Готовьте ведёрки

https://freedman.club/bankiri-i-ministr ... os_airese/
Zebra
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