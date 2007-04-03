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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1059106010611062

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 105
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
35%
37
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 19:29

8300.
За день на тысячу - это быстро или медленно?
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 20:20

  antey1969 написав:8300.
За день на тысячу - это быстро или медленно?

єто нормально ))
GADFLY
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 20:21

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

19-20 марта саммит G20, повестка дня - криптовалюты.
Готовьте ведёрки

https://freedman.club/bankiri-i-ministr ... os_airese/
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 20:59

  Zebra написав:19-20 марта саммит G20, повестка дня - криптовалюты.
Готовьте ведёрки

https://freedman.club/bankiri-i-ministr ... os_airese/

Лирика:
Zebra, было бы совсем ок написать, сорян посоны, я ванговал саммит летом 2018 и всех вас настраивал, но оказалось "показалось", и даже месяц назад, когда мне в это тыцнули носом, я никого не предупредил, а продолжил строить и себя самого вумного)

Сабж:
https://www.g20.org/en/calendar

это на повестке будет еще ого-го, аж до:

3rd Meeting of the International Financial Architecture Working Group
Paris 11 September 2018

а потом G20.2019 в Осаке, намного быстрее чем через год, где будут финализиривовать
New World Financial Architecture
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  airmax78 написав:Вопрос в другом: где обещанные вливания охулиардов баксов в крипту? Ведь это смешно: ждать просадки до 6000 или даже до 3000, если речь идет о перспективе роста до 100000. Или уже не идет?


Логично, что пока крупняк не использует все возможные способы давленияна крипту, они не будут закупаться.

Сейчас уже дошло до того, что MtGox вспомнили, не думаю, что у них много вариантов осталось, думаю до G20 еще пару страшилок придумают, может Тетер сольют, фиг его ззнает.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 00:12

https://www.cnbc.com/amp/2018/03/14/bit ... -says.html
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 00:17

Продолжает валиться. Медленно, но уверенно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 00:55

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

antey1969 написав:8300.
За день на тысячу - это быстро или медленно?
Зображення
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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  #<1 ... 1059106010611062
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