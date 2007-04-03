8300.
За день на тысячу - это быстро или медленно?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 бер, 2018 20:20
Додано: Сер 14 бер, 2018 20:21
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
19-20 марта саммит G20, повестка дня - криптовалюты.
Готовьте ведёрки
Додано: Сер 14 бер, 2018 20:59
Лирика:
Zebra, было бы совсем ок написать, сорян посоны, я ванговал саммит летом 2018 и всех вас настраивал, но оказалось "показалось", и даже месяц назад, когда мне в это тыцнули носом, я никого не предупредил, а продолжил строить и себя самого вумного)
Сабж:
это на повестке будет еще ого-го, аж до:
3rd Meeting of the International Financial Architecture Working Group
Paris 11 September 2018
а потом G20.2019 в Осаке, намного быстрее чем через год, где будут финализиривовать
New World Financial Architecture
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Додано: Сер 14 бер, 2018 22:34
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Логично, что пока крупняк не использует все возможные способы давленияна крипту, они не будут закупаться.
Сейчас уже дошло до того, что MtGox вспомнили, не думаю, что у них много вариантов осталось, думаю до G20 еще пару страшилок придумают, может Тетер сольют, фиг его ззнает.
Додано: Чет 15 бер, 2018 00:12
Додано: Чет 15 бер, 2018 00:55
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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