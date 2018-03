Додано: Сер 14 бер, 2018 20:59

Zebra написав: 19-20 марта саммит G20, повестка дня - криптовалюты.

Лирика:, было бы совсем ок написать, сорян посоны, я ванговал саммит летом 2018 и всех вас настраивал, но оказалось "показалось", и даже месяц назад, когда мне в это тыцнули носом, я никого не предупредил, а продолжил строить и себя самого вумного)Сабж:это на повестке будет еще ого-го, аж до:3rd Meeting of the International Financial Architecture Working GroupParis 11 September 2018а потом G20.2019 в Осаке, намного быстрее чем через год, где будут финализиривовать