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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 бер, 2018 09:57
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Тока дали под дых...и сразу ножки подкосились, актив такой себе....
Додано: Чет 15 бер, 2018 10:07
7800.
Похоже, еще кто-то из крупняка решил выйти из проекта
Вряд ли отказ Гугла от рекламы уронил бы "валюту будущего" одним махом на полторы штуки.
Додано: Чет 15 бер, 2018 10:22
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ну гугл то такое, как зебра писал.... G20 грядёт...
Криптовалюты накрыла волна продаж.
Однако еще больший риск для цифровых монет, по мнению участников рынка, представляет саммит G-20, который пройдет на следующей неделе. Центральные банки и руководство стран уже не могут игнорировать криптовалюты, они скорее серьезно обеспокоены.
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