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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1060106110621063

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 105
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
35%
37
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 09:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Тока дали под дых...и сразу ножки подкосились, актив такой себе....
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 10:07

7800.
Похоже, еще кто-то из крупняка решил выйти из проекта
Вряд ли отказ Гугла от рекламы уронил бы "валюту будущего" одним махом на полторы штуки.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 10:22

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну гугл то такое, как зебра писал.... G20 грядёт...

Криптовалюты накрыла волна продаж.

Однако еще больший риск для цифровых монет, по мнению участников рынка, представляет саммит G-20, который пройдет на следующей неделе. Центральные банки и руководство стран уже не могут игнорировать криптовалюты, они скорее серьезно обеспокоены.

http://www.vestifinance.ru/articles/98901
Чукча2
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