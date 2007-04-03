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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 бер, 2018 09:57
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Тока дали под дых...и сразу ножки подкосились, актив такой себе....
Додано: Чет 15 бер, 2018 10:07
7800.
Похоже, еще кто-то из крупняка решил выйти из проекта
Вряд ли отказ Гугла от рекламы уронил бы "валюту будущего" одним махом на полторы штуки.
Додано: Чет 15 бер, 2018 10:22
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ну гугл то такое, как зебра писал.... G20 грядёт...
Криптовалюты накрыла волна продаж.
Однако еще больший риск для цифровых монет, по мнению участников рынка, представляет саммит G-20, который пройдет на следующей неделе. Центральные банки и руководство стран уже не могут игнорировать криптовалюты, они скорее серьезно обеспокоены.
Додано: Чет 15 бер, 2018 10:56
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Если сейчас плотно уйдет ниже 8000 то до конца года мы забудем о битке впринципе.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Чет 15 бер, 2018 11:01
Faceless
пикчер очень в тему
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Чет 15 бер, 2018 11:01
та нее, будут качельки 8000/9500. покатаемся?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 15 бер, 2018 11:17
Чтобы тебе, Суслик, как следует разбежаться, надо подальше отойти назад.
4:40
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 15 бер, 2018 11:19
я піддався трошки панік селл,
продав на $25 ефіра та купив ріпла.
жду пампу.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 15 бер, 2018 11:36
Додано: Чет 15 бер, 2018 11:47
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