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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1061106210631064>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 105
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
35%
37
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 09:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Тока дали под дых...и сразу ножки подкосились, актив такой себе....
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 10:07

7800.
Похоже, еще кто-то из крупняка решил выйти из проекта
Вряд ли отказ Гугла от рекламы уронил бы "валюту будущего" одним махом на полторы штуки.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 10:22

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну гугл то такое, как зебра писал.... G20 грядёт...

Криптовалюты накрыла волна продаж.

Однако еще больший риск для цифровых монет, по мнению участников рынка, представляет саммит G-20, который пройдет на следующей неделе. Центральные банки и руководство стран уже не могут игнорировать криптовалюты, они скорее серьезно обеспокоены.

http://www.vestifinance.ru/articles/98901
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 10:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

airmax78 написав:Продолжает валиться. Медленно, но уверенно.
Если сейчас плотно уйдет ниже 8000 то до конца года мы забудем о битке впринципе.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:01

Faceless
пикчер очень в тему :)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:01

  Оранжевый-хит сезона написав:
airmax78 написав:Продолжает валиться. Медленно, но уверенно.
Если сейчас плотно уйдет ниже 8000 то до конца года мы забудем о битке впринципе.

та нее, будут качельки 8000/9500. покатаемся? :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:17

  antey1969 написав:7800.
Похоже, еще кто-то из крупняка решил выйти из проекта
Вряд ли отказ Гугла от рекламы уронил бы "валюту будущего" одним махом на полторы штуки.

Чтобы тебе, Суслик, как следует разбежаться, надо подальше отойти назад.
4:40
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:19

  Оранжевый-хит сезона написав:
airmax78 написав:Продолжает валиться. Медленно, но уверенно.
Если сейчас плотно уйдет ниже 8000 то до конца года мы забудем о битке впринципе.

я піддався трошки панік селл,
продав на $25 ефіра та купив ріпла.
жду пампу.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:36

  Yuri_T написав:Faceless
пикчер очень в тему :)

Не, не в тему. Я молчу, но я то знаю реальные причины этого падения. Пусть и на 3 копейки (не такие, конечно, буквальные 3 копейки как у Флая), но я таки купил и биткоэна и эфира и риппла. Так что рынку 3.14здец без вариантов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:47

  flyman написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
airmax78 написав:Продолжает валиться. Медленно, но уверенно.
Если сейчас плотно уйдет ниже 8000 то до конца года мы забудем о битке впринципе.

я піддався трошки панік селл,
продав на $25 ефіра та купив ріпла.
жду пампу.

Ясно, рипл ждет торба
antey1969
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