Ну гугл то такое, как зебра писал.... G20 грядёт...
Криптовалюты накрыла волна продаж.
Однако еще больший риск для цифровых монет, по мнению участников рынка, представляет саммит G-20, который пройдет на следующей неделе. Центральные банки и руководство стран уже не могут игнорировать криптовалюты, они скорее серьезно обеспокоены.
antey1969 написав:7800. Похоже, еще кто-то из крупняка решил выйти из проекта Вряд ли отказ Гугла от рекламы уронил бы "валюту будущего" одним махом на полторы штуки.
Чтобы тебе, Суслик, как следует разбежаться, надо подальше отойти назад. 4:40
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
airmax78 написав:Продолжает валиться. Медленно, но уверенно.
Если сейчас плотно уйдет ниже 8000 то до конца года мы забудем о битке впринципе.
я піддався трошки панік селл, продав на $25 ефіра та купив ріпла. жду пампу.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Не, не в тему. Я молчу, но я то знаю реальные причины этого падения. Пусть и на 3 копейки (не такие, конечно, буквальные 3 копейки как у Флая), но я таки купил и биткоэна и эфира и риппла. Так что рынку 3.14здец без вариантов.