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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 бер, 2018 11:52
antey1969 написав: flyman написав:
я піддався трошки панік селл,
продав на $25 ефіра та купив ріпла.
жду пампу.
Ясно, рипл ждет торба
да вы шоо? Его ж тулят заместо вестерНюнион
... делайте хоть что-нибудь!
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