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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1061106210631064

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 105
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
35%
37
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:52

  antey1969 написав:
  flyman написав:я піддався трошки панік селл,
продав на $25 ефіра та купив ріпла.
жду пампу.

Ясно, рипл ждет торба

да вы шоо? Его ж тулят заместо вестерНюнион :)
... делайте хоть что-нибудь!
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  #<1 ... 1061106210631064
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