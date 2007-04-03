Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 бер, 2018 11:52
antey1969 написав: flyman написав:
я піддався трошки панік селл,
продав на $25 ефіра та купив ріпла.
жду пампу.
Ясно, рипл ждет торба
да вы шоо? Его ж тулят заместо вестерНюнион
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Чет 15 бер, 2018 12:22
clientage написав: antey1969 написав: flyman написав:
я піддався трошки панік селл,
продав на $25 ефіра та купив ріпла.
жду пампу.
Ясно, рипл ждет торба
да вы шоо? Его ж тулят заместо вестерНюнион
Флай вложился - признак верный
antey1969
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Додано: Чет 15 бер, 2018 12:30
вчера ночью прикупился альтов, такие лои пошли что грех было не войти
но думаю будет еще падать, биток падает - все падает
barabass
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Додано: Чет 15 бер, 2018 12:59
Zebra написав:
Куда подевались все кхыпта-анархисты?
Отращивают стальные яйца.
phantom_systems
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Додано: Чет 15 бер, 2018 13:04
phantom_systems написав: Zebra написав:
Куда подевались все кхыпта-анархисты?
Отращивают стальные яйца.
Не поможет.
airmax78
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Додано: Чет 15 бер, 2018 13:12
antey1969 написав: flyman написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Если сейчас плотно уйдет ниже 8000 то до конца года мы забудем о битке впринципе.
я піддався трошки панік селл,
продав на $25 ефіра та купив ріпла.
жду пампу.
Ясно, рипл ждет торба
Уже на $50 у ріплє (перекидаюся з ефіра).
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Додано: Чет 15 бер, 2018 13:14
airmax78 написав: phantom_systems написав: Zebra написав:
Куда подевались все кхыпта-анархисты?
Отращивают стальные яйца.
Не поможет.
Я тож щетаю, шо яйца у к-Анархиста, вернее даже у к-Пофигиста д.б. резиновые или гуттаперчивые, шобы из любой ситуации мона было выскользнуть
Хлавное шобы пила была, а она есть
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Чет 15 бер, 2018 13:19
Компанія Google оголосила про заборону на рекламу криптовалют, криптобірж, криптогаманців та ICO.
Про це повідомляється в блозі компанії.
Відзначається, що нові правила вступлять в силу з 1 червня 2018 року.
Під заборону підпадають також оголошення про бінарні опціони та інші високоризикові фінансові інструменти".
Крім заборони на рекламу в пошуковій видачі Google, обмеження також торкнуться банерів на YouTube.
У Google заявили, що їх рішення пов'язане із захистом споживачів від потенційної шкоди від криптовалют та інших високоризикових інструментів.
Також в компанії відзначили, що не знають, яке майбутнє чекає на ринок криптовалют.
Нагадаємо, Українці майже перестали гуглити криптовалюти. Кількість пошукових запитів в Google за словом "біткоїн" в березні 2018 року у порівнянні з груднем 2017 року впала в п'ять разів.
https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/14/634947/
Surfer
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Додано: Чет 15 бер, 2018 13:42
це уже дно, чи ще будем копать?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Додано: Чет 15 бер, 2018 13:47
flyman написав:
це уже дно, чи ще будем копать?
G20 ждем
Zebra
Повідомлень: 5475
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