RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1061106210631064

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 105
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
35%
37
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:52

  antey1969 написав:
  flyman написав:я піддався трошки панік селл,
продав на $25 ефіра та купив ріпла.
жду пампу.

Ясно, рипл ждет торба

да вы шоо? Его ж тулят заместо вестерНюнион :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 23888
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1928 раз.
Подякували: 2704 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:22

  clientage написав:
  antey1969 написав:
  flyman написав:я піддався трошки панік селл,
продав на $25 ефіра та купив ріпла.
жду пампу.

Ясно, рипл ждет торба

да вы шоо? Его ж тулят заместо вестерНюнион :)

Флай вложился - признак верный :wink:
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6634
З нами з: 30.11.11
Подякував: 631 раз.
Подякували: 1533 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:30

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

вчера ночью прикупился альтов, такие лои пошли что грех было не войти
но думаю будет еще падать, биток падает - все падает
barabass
Аватар користувача
 
Повідомлень: 472
З нами з: 19.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:59

  Zebra написав:Куда подевались все кхыпта-анархисты?

Отращивают стальные яйца.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 508
З нами з: 14.04.15
Подякував: 6 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 13:04

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:Куда подевались все кхыпта-анархисты?

Отращивают стальные яйца.

Не поможет.
airmax78
 
Повідомлень: 24011
З нами з: 25.10.12
Подякував: 648 раз.
Подякували: 2747 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 13:12

  antey1969 написав:
  flyman написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Если сейчас плотно уйдет ниже 8000 то до конца года мы забудем о битке впринципе.

я піддався трошки панік селл,
продав на $25 ефіра та купив ріпла.
жду пампу.

Ясно, рипл ждет торба

Уже на $50 у ріплє (перекидаюся з ефіра).
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13616
З нами з: 09.03.14
Подякував: 798 раз.
Подякували: 715 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 13:14

  airmax78 написав:
  phantom_systems написав:
  Zebra написав:Куда подевались все кхыпта-анархисты?

Отращивают стальные яйца.

Не поможет.

Я тож щетаю, шо яйца у к-Анархиста, вернее даже у к-Пофигиста д.б. резиновые или гуттаперчивые, шобы из любой ситуации мона было выскользнуть :lol: :lol:
Хлавное шобы пила была, а она есть :roll:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 23888
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1928 раз.
Подякували: 2704 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 13:19

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Компанія Google оголосила про заборону на рекламу криптовалют, криптобірж, криптогаманців та ICO.

Про це повідомляється в блозі компанії.

Відзначається, що нові правила вступлять в силу з 1 червня 2018 року.

Під заборону підпадають також оголошення про бінарні опціони та інші високоризикові фінансові інструменти".

Крім заборони на рекламу в пошуковій видачі Google, обмеження також торкнуться банерів на YouTube.

У Google заявили, що їх рішення пов'язане із захистом споживачів від потенційної шкоди від криптовалют та інших високоризикових інструментів.

Також в компанії відзначили, що не знають, яке майбутнє чекає на ринок криптовалют.

Нагадаємо, Українці майже перестали гуглити криптовалюти. Кількість пошукових запитів в Google за словом "біткоїн" в березні 2018 року у порівнянні з груднем 2017 року впала в п'ять разів.

https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/14/634947/
Surfer
 
Повідомлень: 888
З нами з: 14.11.13
Подякував: 50 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 13:42

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

це уже дно, чи ще будем копать?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13616
З нами з: 09.03.14
Подякував: 798 раз.
Подякували: 715 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1061106210631064
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: xxARCHERxx і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 4581, 4582, 4583
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
45826 163498760
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 бер, 2018 13:35
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 607, 608, 609
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6086 1293401
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 бер, 2018 09:55
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 34792
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54572)
15.03.2018 13:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.