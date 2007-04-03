мені би ще кілька качєльок туди-сюди, поки воно соберецця.
Я так розумію, якщо Г20 не зможе побороти крипту, то воно спробує її очолити.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 бер, 2018 14:07
мені би ще кілька качєльок туди-сюди, поки воно соберецця.
Я так розумію, якщо Г20 не зможе побороти крипту, то воно спробує її очолити.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 15 бер, 2018 14:10
G20 может все. Захочет ли - большой вопрос. Меня очень смущают телодвижения в Южной Корее: какие-то стандарты бухучета на крипту натягивать, в банковский сектор ее проталкивать...
Додано: Чет 15 бер, 2018 14:15
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
на всі 100% у ріплє (88.26 XRP)
пора туземун!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 15 бер, 2018 14:17
По заявлениям G20 будут качели стандартно. Один скажет одно - рынок резко вниз, другой скажет другое - рынок резко вверх.
Додано: Чет 15 бер, 2018 14:27
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
В Украине решили легализовать майнинг.
Додано: Чет 15 бер, 2018 14:31
как будто майнинг это чтото запрещенное, ох уж эти журнашлюхи
Додано: Чет 15 бер, 2018 14:35
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
когда там кстати видяхи будут дешеветь? думаю надо себе фермочку собрать
Додано: Чет 15 бер, 2018 14:43
если они легализуют, тo налог надо будет платить, а тут и вторая супенька - как оборот "предприятия" считать, на едином же налоге можно сидеть до максимального оборота.
A тогда и вопрос - услугу вы оказываете или вам платиат за биткоины произведенные, а тогда и токены надо товаром признавать. Типа вы его отгрузили. Ведь это же не деньги, их запрещено печатать...
A тогда еще интересней - ваш товар в цене скачет по 10% в день, надо доказать по какой цене отгрузили, налог то вы раз в квартал платите. И вот тут вам надо показать накладную - КОМУ вы продали ваш произведенный биткоин?!! И не дай бог вы начнете прокладку показывать... а тот кто купил ваш товар, а может он продал дороже, так это тоже налог... И тогда весь смысл этого "анонимного" платежного средства теряется...
Востаннє редагувалось Kripo в Чет 15 бер, 2018 14:57, всього редагувалось 1 раз.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Чет 15 бер, 2018 14:48
Хм, а почему вскопать себе огород -- это не вид деятельности по КВЭД? Вот де поле непаханное, г. Кубив
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 15 бер, 2018 15:00
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Нормуль, я с 63.99 перейду на что-то новое.
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