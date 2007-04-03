Додано: Чет 15 бер, 2018 14:43

barabass написав: Чукча2 написав: В Украине решили легализовать майнинг.

https://korrespondent.net/business/fina ... at-mainynh В Украине решили легализовать майнинг.

как будто майнинг это чтото запрещенное, ох уж эти журнашлюхи как будто майнинг это чтото запрещенное, ох уж эти журнашлюхи

если они легализуют, тo налог надо будет платить, а тут и вторая супенька - как оборот "предприятия" считать, на едином же налоге можно сидеть до максимального оборота.A тогда и вопрос - услугу вы оказываете или вам платиат за биткоины произведенные, а тогда и токены надо товаром признавать. Типа вы его отгрузили. Ведь это же не деньги, их запрещено печатать...A тогда еще интересней - ваш товар в цене скачет по 10% в день, надо доказать по какой цене отгрузили, налог то вы раз в квартал платите. И вот тут вам надо показать накладную - КОМУ вы продали ваш произведенный биткоин?!! И не дай бог вы начнете прокладку показывать... а тот кто купил ваш товар, а может он продал дороже, так это тоже налог... И тогда весь смысл этого "анонимного" платежного средства теряется...