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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1063106410651066>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 105
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
35%
37
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:07

  Zebra написав:
  flyman написав:це уже дно, чи ще будем копать?

G20 ждем

мені би ще кілька качєльок туди-сюди, поки воно соберецця.
Я так розумію, якщо Г20 не зможе побороти крипту, то воно спробує її очолити.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:10

  flyman написав:
  Zebra написав:
  flyman написав:це уже дно, чи ще будем копать?

G20 ждем

мені би ще кілька качєльок туди-сюди, поки воно соберецця.
Я так розумію, якщо Г20 не зможе побороти крипту, то воно спробує її очолити.

G20 может все. Захочет ли - большой вопрос. Меня очень смущают телодвижения в Южной Корее: какие-то стандарты бухучета на крипту натягивать, в банковский сектор ее проталкивать...
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:15

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

на всі 100% у ріплє (88.26 XRP)
пора туземун!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:17

  flyman написав:
  Zebra написав:
  flyman написав:це уже дно, чи ще будем копать?

G20 ждем

мені би ще кілька качєльок туди-сюди, поки воно соберецця.
Я так розумію, якщо Г20 не зможе побороти крипту, то воно спробує її очолити.

По заявлениям G20 будут качели стандартно. Один скажет одно - рынок резко вниз, другой скажет другое - рынок резко вверх.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:27

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

В Украине решили легализовать майнинг.
https://korrespondent.net/business/fina ... at-mainynh
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:31

  Чукча2 написав:В Украине решили легализовать майнинг.
https://korrespondent.net/business/fina ... at-mainynh

как будто майнинг это чтото запрещенное, ох уж эти журнашлюхи
barabass
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:35

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

когда там кстати видяхи будут дешеветь? думаю надо себе фермочку собрать
barabass
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:43

  barabass написав:
  Чукча2 написав:В Украине решили легализовать майнинг.
https://korrespondent.net/business/fina ... at-mainynh

как будто майнинг это чтото запрещенное, ох уж эти журнашлюхи


если они легализуют, тo налог надо будет платить, а тут и вторая супенька - как оборот "предприятия" считать, на едином же налоге можно сидеть до максимального оборота.

A тогда и вопрос - услугу вы оказываете или вам платиат за биткоины произведенные, а тогда и токены надо товаром признавать. Типа вы его отгрузили. Ведь это же не деньги, их запрещено печатать...

A тогда еще интересней - ваш товар в цене скачет по 10% в день, надо доказать по какой цене отгрузили, налог то вы раз в квартал платите. И вот тут вам надо показать накладную - КОМУ вы продали ваш произведенный биткоин?!! И не дай бог вы начнете прокладку показывать... а тот кто купил ваш товар, а может он продал дороже, так это тоже налог... И тогда весь смысл этого "анонимного" платежного средства теряется...

:twisted:
Востаннє редагувалось Kripo в Чет 15 бер, 2018 14:57, всього редагувалось 1 раз.
Харьков город космонавтов!
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Kripo
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:48

  Чукча2 написав:В Украине решили легализовать майнинг.
https://korrespondent.net/business/fina ... at-mainynh

...внести майнинг в классификатор видов экономической деятельности Украины, вывести из тени, где она сейчас находится", - отметил Кубив

Хм, а почему вскопать себе огород -- это не вид деятельности по КВЭД? Вот де поле непаханное, г. Кубив
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 15:00

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Нормуль, я с 63.99 перейду на что-то новое.
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