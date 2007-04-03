...внести майнинг в классификатор видов экономической деятельности Украины, вывести из тени, где она сейчас находится", - отметил Кубив
Хм, а почему вскопать себе огород -- это не вид деятельности по КВЭД? Вот де поле непаханное, г. Кубив
огород это приусадебный участок, там усе зарегулировано, даже грибы из лесу и рыбу после рыбалки на деревенском рынке продавать - это зарегулировано "промысел - можно сколько-то там раз в год без налога, только сбор на базаре", а вы тут деньги из электричества добываете а пенсионеры не доедают!
Востаннє редагувалось Kripo в Чет 15 бер, 2018 15:03, всього редагувалось 2 разів.
Ринкова капіталізація криптовалют за добу втратила понад 60% Цьому неабияк посприяла заборона реклами цифрових валют компанією Google
Ціни на основні криптовалюти продовжили стрімке падіння на фоні більш пильного контролю з боку регуляторів та після того, як Google оголосила про плани заборонити рекламу цифрових валют. Про це повідомляє CNBC.
За даними Coinmarketcap, ринкова капіталізація всіх криптовалют знизилась за добу з $372,9 млрд до $310 млрд.
За останню добу вартість біткойна впала більш як на 9%, до $8232, Ethereum – на 10%, до $612, Ripple – на 9,5%, до $0,71.
Нагадаємо: компанія Alphabet заявила, що починаючи з червня цього року її «дочка» Google заборонить розміщення інтернет-реклами криптовалют та ICO.
Goldman Sachs прогнозує падіння вартості біткойна нижче $6000. На думку представників компанії, капіталізація ринку криптовалюти тримається лише на оптимізмі, і якщо біткойн почне падати, його вже нічого не втримає.
На саміті двадцатки запуляють - вгору чи вниз. Повинно бути вгору:
Несмотря на резкое снижение стоимости большинства цифровых денег, профессиональные трейдеры из Великобритании планируют закупить большое количество криптовалют в 2018 г., сообщает Bitcoin.com. Большинство инвесторов ожидают дальнейшего роста стоимости монет в течение следующих 12 месяцев.
Согласно опросу аналитической компании Citigate Dewe Rogerson, только 32% трейдеров считают, что стоимость монет продолжит снижаться, по мнению 54%, монеты значительно подорожают в долгосрочной перспективе. Только 8% от всех опрошенных специалистов планируют продать криптовалюту
airmax78 написав:Кто знает, сколько еще ждать результатов годового аудита по тезеру?
макс, вот вийде звіт аудіта, і шо, почитаэш, і якщо все пучком, зайдеш в криптошит на всю каклєту? чи дальше кошмаритимеш тему страшилками та аншлаговськими шутками
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.