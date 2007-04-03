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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1064106510661067>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 105
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
35%
37
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 15:00

  clientage написав:
  Чукча2 написав:В Украине решили легализовать майнинг.
https://korrespondent.net/business/fina ... at-mainynh

...внести майнинг в классификатор видов экономической деятельности Украины, вывести из тени, где она сейчас находится", - отметил Кубив

Хм, а почему вскопать себе огород -- это не вид деятельности по КВЭД? Вот де поле непаханное, г. Кубив


огород это приусадебный участок, там усе зарегулировано, даже грибы из лесу и рыбу после рыбалки на деревенском рынке продавать - это зарегулировано "промысел - можно сколько-то там раз в год без налога, только сбор на базаре", а вы тут деньги из электричества добываете а пенсионеры не доедают!
:twisted:
Востаннє редагувалось Kripo в Чет 15 бер, 2018 15:03, всього редагувалось 2 разів.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 15:01

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ринкова капіталізація криптовалют за добу втратила понад 60%
Цьому неабияк посприяла заборона реклами цифрових валют компанією Google

Ціни на основні криптовалюти продовжили стрімке падіння на фоні більш пильного контролю з боку регуляторів та після того, як Google оголосила про плани заборонити рекламу цифрових валют. Про це повідомляє CNBC.

За даними Coinmarketcap, ринкова капіталізація всіх криптовалют знизилась за добу з $372,9 млрд до $310 млрд.

За останню добу вартість біткойна впала більш як на 9%, до $8232, Ethereum – на 10%, до $612, Ripple – на 9,5%, до $0,71.

Нагадаємо: компанія Alphabet заявила, що починаючи з червня цього року її «дочка» Google заборонить розміщення інтернет-реклами криптовалют та ICO.

Goldman Sachs прогнозує падіння вартості біткойна нижче $6000. На думку представників компанії, капіталізація ринку криптовалюти тримається лише на оптимізмі, і якщо біткойн почне падати, його вже нічого не втримає.

https://mind.ua/news/20182755-rinkova-k ... -bilshe-60
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 15:12

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

На саміті двадцатки запуляють - вгору чи вниз. Повинно бути вгору:
Несмотря на резкое снижение стоимости большинства цифровых денег, профессиональные трейдеры из Великобритании планируют закупить большое количество криптовалют в 2018 г., сообщает Bitcoin.com. Большинство инвесторов ожидают дальнейшего роста стоимости монет в течение следующих 12 месяцев.

Согласно опросу аналитической компании Citigate Dewe Rogerson, только 32% трейдеров считают, что стоимость монет продолжит снижаться, по мнению 54%, монеты значительно подорожают в долгосрочной перспективе. Только 8% от всех опрошенных специалистов планируют продать криптовалюту

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/crypto/news/5aaa24b2 ... m=newsfeed
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 15:14

  Surfer написав:
Ринкова капіталізація криптовалют за добу втратила понад 60%
Цьому неабияк посприяла заборона реклами цифрових валют компанією Google

Ринкова капіталізація криптовалют за добу втратила понад 60%
Цьому неабияк посприяло шо в деревне глухие дрочки дед семен избил бабку марфу столом для спиритических сеансов
barabass
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 15:14

  lapay написав:На саміті двадцатки запуляють - вгору чи вниз. Повинно бути вгору:

но вначале вниз
barabass
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 15:16

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А Коинбейс все дальше легализуется.

Coinbase Granted E-Money License by UK’s Financial Conduct Authority

https://news.bitcoin.com/coinbase-grant ... authority/
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 15:32

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Кто знает, сколько еще ждать результатов годового аудита по тезеру?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:20

  airmax78 написав:Кто знает, сколько еще ждать результатов годового аудита по тезеру?

макс, вот вийде звіт аудіта,
і шо, почитаэш, і якщо все пучком, зайдеш в криптошит на всю каклєту?
чи дальше кошмаритимеш тему страшилками та аншлаговськими шутками
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:59

  airmax78 написав:Кто знает, сколько еще ждать результатов годового аудита по тезеру?

https://www.reddit.com/r/Tether/comment ... g_is_okay/
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 17:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ахахаха ) Пампа "цифрового золата" хватило на полдня.
Vitaka
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