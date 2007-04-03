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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 бер, 2018 17:15
Vitaka написав:
Ахахаха ) Пампа "цифрового золата" хватило на полдня.
где смотреть памп? на минутках?
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Додано: Чет 15 бер, 2018 17:19
Как раз играюсь на укрбирже. Еле успел вшортить. Жду.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Додано: Чет 15 бер, 2018 17:46
Vitaka написав:
Ахахаха ) Пампа "цифрового золата" хватило на полдня.
мої ріплушки падають в бєздну!!!11
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 18:00
flyman написав: Vitaka написав:
Ахахаха ) Пампа "цифрового золата" хватило на полдня.
мої ріплушки падають в бєздну!!!11
бєспрєдєл!!!
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Додано: Чет 15 бер, 2018 18:11
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Додано: Чет 15 бер, 2018 18:18
flyman написав: Vitaka написав:
Ахахаха ) Пампа "цифрового золата" хватило на полдня.
мої ріплушки падають в бєздну!!!11
По Вам просто часы можно сверять
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Додано: Чет 15 бер, 2018 18:31
flyman написав:
мої ріплушки падають в бєздну!!!11
Стоплосы придумали трусы.
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