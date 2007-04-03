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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1064106510661067

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 105
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
35%
37
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 17:15

  Vitaka написав:Ахахаха ) Пампа "цифрового золата" хватило на полдня.

где смотреть памп? на минутках?
barabass
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 17:19

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Как раз играюсь на укрбирже. Еле успел вшортить. Жду. :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 17:46

  Vitaka написав:Ахахаха ) Пампа "цифрового золата" хватило на полдня.

мої ріплушки падають в бєздну!!!11
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 18:00

  flyman написав:
  Vitaka написав:Ахахаха ) Пампа "цифрового золата" хватило на полдня.

мої ріплушки падають в бєздну!!!11

бєспрєдєл!!!
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 18:11

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Лайтнинг все ближе. Этот релиз развернет рынок.

https://blog.lightning.engineering/anno ... -beta.html
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 18:18

  flyman написав:
  Vitaka написав:Ахахаха ) Пампа "цифрового золата" хватило на полдня.

мої ріплушки падають в бєздну!!!11

По Вам просто часы можно сверять :shock:
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 18:31

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  flyman написав:мої ріплушки падають в бєздну!!!11

Стоплосы придумали трусы.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 19:01

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я вам тут немного трейдерства принес
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 19:53

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

killerbean, спасибо ) Я плакалЪ )
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 19:55

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ставте лайки, подписывайтесь на мой канал )))
killerbean
 
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