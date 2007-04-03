trololo написав:
https://www.reddit.com/r/Tether/comment ... g_is_okay/
Это типа роликов на ютьюбе с Серегой Мавроди, где он уверял нарот, че все заипок и всем все платиццо? Хотелось бы конечно не пост в твиттере, а аудиторский отчет посмотреть.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 бер, 2018 20:39
Это типа роликов на ютьюбе с Серегой Мавроди, где он уверял нарот, че все заипок и всем все платиццо? Хотелось бы конечно не пост в твиттере, а аудиторский отчет посмотреть.
Додано: Чет 15 бер, 2018 21:16
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
криптопетросян
Додано: П'ят 16 бер, 2018 08:31
"Тут чувствуется рука Корейко". Или "сИроты с Поволжья недоедают". Дубинский писал про этого "застенчивого воришку" Кубива. Он на Майдане и нбу-шных рефинансах ком.банкам поднялся нехило. Но долю малую занес - поэтому впочете. Теперь в поиске нового корыта для ПАПа.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:00
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
О, а я эту новость пропустил. Массоны пришли на мою любимую биржу.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:03
killerbean
Circle наймёт 100 сотрудников для расширения недавно купленной биржи Poloniex.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:05
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Вообщем я за свои USDT теперь спокоен. Даже если кмпанию Тетер закроют, наверняка мне Полоникс эквивалент баксами насыпет.
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