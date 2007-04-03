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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1065106610671068

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 105
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
35%
37
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 20:39

  trololo написав:
  airmax78 написав:Кто знает, сколько еще ждать результатов годового аудита по тезеру?

https://www.reddit.com/r/Tether/comment ... g_is_okay/

Это типа роликов на ютьюбе с Серегой Мавроди, где он уверял нарот, че все заипок и всем все платиццо? Хотелось бы конечно не пост в твиттере, а аудиторский отчет посмотреть.
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 21:16

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

криптопетросян
barabass
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 22:28

  barabass написав:криптопетросян

По теме есть че сказать?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 08:31

  Чукча2 написав:В Украине решили легализовать майнинг.
https://korrespondent.net/business/fina ... at-mainynh


"Тут чувствуется рука Корейко". Или "сИроты с Поволжья недоедают". Дубинский писал про этого "застенчивого воришку" Кубива. Он на Майдане и нбу-шных рефинансах ком.банкам поднялся нехило. Но долю малую занес - поэтому впочете. Теперь в поиске нового корыта для ПАПа.
moniks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:00

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

О, а я эту новость пропустил. Массоны пришли на мою любимую биржу.

https://bitnovosti.com/2018/02/26/circl ... -poloniex/

Зображення
killerbean
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:03

killerbean
Circle наймёт 100 сотрудников для расширения недавно купленной биржи Poloniex.
https://coinspot.io/company/circle-najm ... -poloniex/
moniks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:05

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Вообщем я за свои USDT теперь спокоен. Даже если компанию Тетер закроют, наверняка мне Полоникс эквивалент баксами насыпет.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:28

  killerbean написав:Вообщем я за свои USDT теперь спокоен. Даже если компанию Тетер закроют, наверняка мне Полоникс эквивалент баксами насыпет.

Может сразу золотом?
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:41

  killerbean написав:Вообщем я за свои USDT теперь спокоен. Даже если компанию Тетер закроют, наверняка мне Полоникс эквивалент баксами насыпет.

Чего вдруг? Какое Полоникс отношение к тезеру имеет? Наипнется тезер - скажут, сорян, братан - нас тоже кинули, будем судиться с этими тварями, не вешай нос!
airmax78
 
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