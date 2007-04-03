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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:29
killerbean написав: airmax78 написав:
Чего вдруг? Какое Полоникс отношение к тезеру имеет? Наипнется тезер - скажут, сорян, братан - нас тоже кинули, будем судиться с этими тварями, не вешай нос!
Если это теперь биржа Голдмансаксов, то это покроют проблему. Ну это мое ИМХО. Иначе зачем бы им биржу покупать. Или они заранее переведут биржу с USDT на USD.
Та 100% покроют. Как инвесторам в ипотечные бонды все покрыли. Им же больше денех девать некуда.
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airmax78
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:33
Ну а че. На биржах надо эквивалент бакса, чтобы они работали.
Вообщем новость хорошая, мне нравится.
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killerbean
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:01
Боковичек, рынок замер в ожидании че будут министры финансов G20 о крипте говорить.
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Zebra
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:03
Zebra написав:
Боковичек, рынок замер в ожидании че будут министры финансов G20 о крипте говорить.
Та рано ещё. Мона ещё пару дней на волнах покачаться
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:15
clientage написав: Zebra написав:
Боковичек, рынок замер в ожидании че будут министры финансов G20 о крипте говорить.
Та рано ещё. Мона ещё пару дней на волнах покачаться
Сейчас перед саммитом самое время слегонца подпампить оптимистичными новостями... типа, кто-то из ЦБ большой 20-ки скупает битки.
Чтобы потом с гребня по самые помидоры вниз на салазках.
Так и веселее, и профита от стрижки больше.
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antey1969
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