RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1066106710681069

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 105
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
35%
37
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:29

  killerbean написав:
  airmax78 написав:Чего вдруг? Какое Полоникс отношение к тезеру имеет? Наипнется тезер - скажут, сорян, братан - нас тоже кинули, будем судиться с этими тварями, не вешай нос!

Если это теперь биржа Голдмансаксов, то это покроют проблему. Ну это мое ИМХО. Иначе зачем бы им биржу покупать. Или они заранее переведут биржу с USDT на USD.

Та 100% покроют. Как инвесторам в ипотечные бонды все покрыли. Им же больше денех девать некуда.
airmax78
 
Повідомлень: 24021
З нами з: 25.10.12
Подякував: 648 раз.
Подякували: 2748 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:33

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну а че. На биржах надо эквивалент бакса, чтобы они работали.
Вообщем новость хорошая, мне нравится.
killerbean
 
Повідомлень: 809
З нами з: 03.02.17
Подякував: 11 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:01

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Боковичек, рынок замер в ожидании че будут министры финансов G20 о крипте говорить.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5480
З нами з: 21.09.12
Подякував: 342 раз.
Подякували: 586 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:03

  Zebra написав:Боковичек, рынок замер в ожидании че будут министры финансов G20 о крипте говорить.

Та рано ещё. Мона ещё пару дней на волнах покачаться :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 23920
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1928 раз.
Подякували: 2708 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:15

  clientage написав:
  Zebra написав:Боковичек, рынок замер в ожидании че будут министры финансов G20 о крипте говорить.

Та рано ещё. Мона ещё пару дней на волнах покачаться :)

Сейчас перед саммитом самое время слегонца подпампить оптимистичными новостями... типа, кто-то из ЦБ большой 20-ки скупает битки.
Чтобы потом с гребня по самые помидоры вниз на салазках.
Так и веселее, и профита от стрижки больше.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6646
З нами з: 30.11.11
Подякував: 631 раз.
Подякували: 1535 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:56

  killerbean написав:
  flyman написав:мої ріплушки падають в бєздну!!!11

Стоплосы придумали трусы.

які стоплоси?
це не форекс з плечем.
Ну усохло на 25% портофоліо (хотя я вошол в эхвірє і переобулсо в ріплє), і шо? вот скоро як підрісне ріпла до $1, побачим хто тут умний.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13622
З нами з: 09.03.14
Подякував: 798 раз.
Подякували: 716 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1066106710681069
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 2805, Alex2006, chuk_72 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 4596, 4597, 4598
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
45978 163552870
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 бер, 2018 15:30
Alex2006
Валютный рынок в мире 1 ... 607, 608, 609
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6088 1293789
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 бер, 2018 12:02
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 34826
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (9709)
16.03.2018 15:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.