Голдманы из своего кармана никакой USDT не будут покрывать.
USDT это не доллар, это фантик. Никто никому не гарантирует его обмен на доллар.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 19:46
Голдманы из своего кармана никакой USDT не будут покрывать.
USDT это не доллар, это фантик. Никто никому не гарантирует его обмен на доллар.
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